میدری گفت: منابع طرح یسنا افزایش پیدا کرده است و این طرح ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی- احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سئوال باشگاه خبرنگاران جوان بر تداوم و تقویت طرح «یسنا» تأکید کرد و گفت: با اشاره به سابقه آغاز این طرح در دولت گذشته، این برنامه در دولت فعلی با افزایش منابع دنبال شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: منابع مالی طرح یسنا افزایش یافته است. به طور ویژه، با توافق صورت گرفته با وزارت بهداشت، توانستیم منابع این طرح را تقویت کنیم.

وی با اشاره به به اهمیت راهبردی این طرح گفت: طرح یسنا به دلیل اینکه در راستای سیاست‌های جوانی جمعیت است و تأثیر مستقیمی در کاهش فقر تغذیه کودکان دارد همواره یکی از اولویت‌های دولت بوده است.