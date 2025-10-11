معاون فرماندار تایباد از رشد ۲۹ درصدی تردد ناوگان باری در مرزهای دوغارون و اسلام قلعه در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت که بیش از ۱۴۶ هزار دستگاه ناوگان حمل و نقل بین دو کشور تردد کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان- با اعلام معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری تایباد، تردد ناوگان باری در حمل و نقل کالا بین ایران و افغانستان از مرزهای دوغارون و اسلام قلعه در نیمه نخست امسال، ۲۹ درصد رشد داشته است.

مهدی رجبی با اعلام این خبر گفت: «۱۴۶ هزار و ۴۰۴ دستگاه ناوگان حمل و نقل ایرانی و خارجی در این بازه زمانی بین دو کشور تردد کرده‌اند که بیشترین تردد روزانه با یک هزار و ۳۸۴ دستگاه در پنجم مردادماه ثبت شده است.»

وی افزود: «در همین مدت ۴۷۱ هزار و ۷۴۶ تن کالا به ارزش ۵۹۶ میلیون و ۸۱۰ هزار و ۵۳۲ دلار از پایانه مرزی دوغارون به افغانستان صادر شده که ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دارد.»

معاون فرماندار تایباد همچنین از ترانزیت ۸۵۸ هزار و ۹۷۹ تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۴۶۷ میلیون و ۲۴۰ هزار دلار از سایر کشورها به مقصد دوغارون خبر داد و گفت: «دوغارون مهمترین دروازه اقتصادی افغانستان با ایران است و سطح تعاملات تجاری دو کشور سالانه به بیش از سه میلیارد دلار می‌رسد.»

رجبی خاطرنشان کرد: «کالاهای ایرانی تامین کننده نیاز بازار ۴۰ میلیون نفری افغانستان هستند و روزانه سه هزار نفر شامل راننده، مسافر، تاجر و فعالان اقتصادی در پایانه دوغارون رفت و آمد دارند. همچنین سالانه بیش از یک میلیون مسافر به صورت قانونی از این معبر بین دو کشور تردد می‌کنند.»

پایانه مرزی و گمرک دوغارون در ۱۸ کیلومتری شهر تایباد، یکی از پنج پایانه برتر اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

