باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد مسعود سمیعی نژاد رئیس هیات عامل ایمیدر و معاون وزیر صمت و در نخستین جلسه شورای معاونان این سازمان، بر کاهش ریسک فعالیت های اکتشافی به عنوان برنامه جدید سازمان تاکید کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در این نشست، تصریح کرد: باید برنامهریزیها در جهت کاهش ریسک اکتشاف برای شرکتها به ویژه شرکت های کوچک مقیاس باشد و ایمیدرو بتواند با بهرهگیری از بازوهای اجرایی و حمایتی خود- از جمله صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی-؛ مشوقهایی ارائه دهد.
سمیعینژاد ادامه داد: این سازمان باید بتواند طوری سیاستگذاری کند که شرکتها و بخش خصوصی در بستههای سرمایهگذاری، مشارکت فعالتری داشته باشند.
رئیس هیات عامل ایمیدرو همچنین تاکید کرد: شرکت های زیرمجموعه و تابعه طرح های جدید را با هماهنگی ایمیدرو اجرا کنند و در این مسیر توسعه زیرساخت و توجه به مسایل زیست محیطی را مورد توجه قرار دهند.
وی پ به اثرگذاری این سازمان در اقتصاد کشور به ویژه بخش معدن و صنایع معدنی، اشاره کرد و گفت: جایگاه ایمیدرو با حضور و مشارکت نیروهای آن بازیابی میشود.