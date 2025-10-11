معاون وزیر صمت گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تمامی ریسک‌های سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشافی برای بخش خصوصی کاهش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد مسعود سمیعی نژاد رئیس هیات عامل ایمیدر و معاون وزیر صمت و در نخستین جلسه شورای معاونان این سازمان، بر کاهش ریسک فعالیت های اکتشافی به عنوان برنامه جدید سازمان تاکید کرد. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در این نشست، تصریح کرد: باید برنامه‌ریزی‌ها در جهت کاهش ریسک اکتشاف برای شرکت‌ها به ویژه شرکت های کوچک مقیاس باشد و ایمیدرو بتواند با بهره‌گیری از بازوهای اجرایی و حمایتی خود- از جمله صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی-؛ مشوق‌هایی ارائه دهد. 

سمیعی‌نژاد ادامه داد: این سازمان باید بتواند طوری سیاستگذاری کند که شرکت‌ها و بخش خصوصی در بسته‌های سرمایه‌گذاری، مشارکت فعال‌تری داشته باشند. 

رئیس هیات عامل ایمیدرو همچنین تاکید کرد: شرکت های زیرمجموعه و‌ تابعه طرح های جدید را با هماهنگی ایمیدرو اجرا کنند و در این مسیر توسعه زیرساخت و توجه به مسایل زیست محیطی را مورد توجه قرار دهند. 

وی پ به اثرگذاری این سازمان در اقتصاد کشور به ویژه بخش معدن و صنایع معدنی، اشاره کرد و گفت: جایگاه ایمیدرو با حضور و مشارکت نیروهای آن بازیابی می‌شود.

 

برچسب ها: معدن ، توسعه معادن
خبرهای مرتبط
واگذاری اولین سری از خودرو‌های سهمیه جانبازان از آبان ماه
ورود کمیسیون اصل نود به قیمت‌گذاری خودرو؛
ایران‌خودرو تا دریافت مجوز از مراجع قانونی، اختیار افزایش قیمت را ندارد
تولید صنایع افزایش یافت/ زارعی سخنگوی وزارت صمت شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴
بهره برداری از ۶۵۰ مگاوات پروژه‌های خورشیدی با حضور رئیس جمهور در سراسر کشور+ فیلم
اعلام برندگان طرح هشتمین دوره فروش محصولات ایران خودرو تا ۷۲ ساعت آینده
مجلس پیگیر تسریع در پرداخت وام اشتغال از دولت است
قیمت هرکیلو بره نر به ۳۲۰ هزارتومان رسید
ضایعات محصولات کشاورزی به ۱۰ درصد کاهش می یابد
۱۰۰ میلیارد دلار از درآمد‌های ارزی غیر نفتی بازنگشته است+ فیلم
آغاز فروش دو محصول سایپا از ۲۰ مهر‌ماه
تحت تأثیر قرار گرفتن بازار کریپتو از جنگ آمریکا و چین
افزایش بیش از ۲۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
آخرین اخبار
کاهش ریسک‌های سرمایه گذاری در فعالیت‌های اکتشافی
صندوق ضمانت صادرات بازوی حمایتی دولت در تجارت بین الملل است
تغییر قاعده ارائه خدمات در کارگزاری‌های بورس
پرداخت ۵۷ میلیارد مشوق صادراتی به صادرکنندگان
آغاز فروش دو محصول سایپا از ۲۰ مهر‌ماه
بازگشت‌ آورده اولیه متقاضیان انصرافی نهضت ملی مسکن در اولویت قرار گیرد
وزیر نیرو: اقتصاد برق ما مشوق بد مصرفی شده است
محصولات اساسی مشمول بیمه فراگیر هستند
تأمین مالی زنجیره‌ای؛ راهکاری برای مردمی‌سازی اقتصاد و کاهش تورم
اعلام برندگان طرح هشتمین دوره فروش محصولات ایران خودرو تا ۷۲ ساعت آینده
تحت تأثیر قرار گرفتن بازار کریپتو از جنگ آمریکا و چین
انعقاد قرارداد تجاری ۲میلیارد یورویی بین ایران و روسیه
تعداد قابل توجهی ثبت سفارش خودرو انجام شده است/ نگاه درآمدی به تعرفه خودرو اشتباه است
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۹ مهر ماه
تراز تجاری ایران در شش ماهه اول ۱۴۰۴ بهبود ۶۸ درصدی یافت
صادرات غیرنفتی ایران به ۲۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار رسید
برنامه‌ریزی برای رسید ظرفیت‌ نیروگاه‌های خورشیدی به ۸ هزار مگاوات تا پایان سال 
۱۰۰ میلیارد دلار از درآمد‌های ارزی غیر نفتی بازنگشته است+ فیلم
ورود ۲۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به مدار؛ ظرفیت تجدیدپذیر‌ها از ۲۰۰۰ مگاوات عبور کرد
جزئیات تامین ارز کالا‌های اساسی اعلام شد
از افزایش ارزش معاملات تا تداوم تزریق نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه
افزایش بیش از ۲۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
۸۰ درصد مصوبه الگوی کشت اجرا شد+فیلم
برکناری ۶ پیمانکار متخلف در پردیس طی ۲ماه گذشته
تمدید یک ماه بسته حمایتی صنایع
عملیات اجرایی تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب غربی تهران آغاز شد
ضایعات محصولات کشاورزی به ۱۰ درصد کاهش می یابد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴
بهره برداری از ۶۵۰ مگاوات پروژه‌های خورشیدی با حضور رئیس جمهور در سراسر کشور+ فیلم
مجلس پیگیر تسریع در پرداخت وام اشتغال از دولت است