استاندار کردستان یکی از اهداف اصلی سازمان بازرسی را اقدامات پیشگیرانه عنوان کرد و گفت: نظارت مؤثر، تضمین‌کننده سلامت نظام اداری و افزایش اعتماد عمومی است.

باشگاه خبرنگاران جوان  پریسا بهرامی-  آرش زره تن حضور در اداره‌کل بازرسی کردستان و دیدار با بازرس‌کل و معاونان این مجموعه، در جلسه‌ای که به مناسبت چهل‌و‌چهارمین سالروز تشکیل سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، از تلاش‌های صادقانه کارکنان این نهاد نظارتی قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش مهم این سازمان در ارتقای سلامت اداری استان، اظهار داشت: فعالیت‌های سازمان بازرسی در این مسئولیت خطیر بسیار مؤثر بوده و وجود بدنه کارشناسی قوی و نیرو‌ها کارآمد، موجب تقویت نظارت و بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی شده است.

استاندار کردستان با بیان اینکه سازمان بازرسی در بهبود فرآیند‌ها و عملکرد دستگاه‌های اداری نقش‌آفرین است، افزود: فعالیت دستگاه‌های اجرایی بدون وجود ابزار‌های نظارت و بازرسی مؤثر امکان‌پذیر نیست.

زره‌تن‌لهونی همچنین ضمن قدردانی از همکاری نهاد‌های نظارتی استان، از جمله سازمان بازرسی، در پیگیری مسائل و پروژه‌های مهم کردستان گفت: علیرغم تلاش مدیران گذشته، به دلیل شرایط خاص استان، همچنان پروژه‌های نیمه‌تمام متعددی وجود دارد که امیدواریم با هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، این طرح‌ها به سرانجام برسند.

برچسب ها: کردستان ، نهادهای نظارتی ، ضامن سلامتی
