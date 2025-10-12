روزنامه‌های امروز به موضوعاتی نظیر سخنان رئیس جمهور روسیه پیرامون برخی ادعا‌های نتانیاهو درباره ایران پرداخته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تولد نسل جدید حماس ،پیام مهم پوتین ، فرصت تاریخی عبور از تحریم‌ و وعده برقی پزشکیان بخشی از تیتر امروز روزنامه های کشورمان است.

 

جام جم

همشهری

ایران

خراسان

هم میهن

قدس

فرهیختگان

اعتماد

جمهوری اسلامی

صبح نو

جوان

کیهان

سازندگی

مردم سالاری.دنیای اقتصاد

خبر ورزشی

گل

فرهيختگان ورزشی

 

برچسب ها: روزنامه ها ، صفحه نخست روزنامه ها
خبرهای مرتبط
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۱۷ مهر
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۶ مهر
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۱۹ مهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عراقچی: موضع ایران درباره پیمان ابراهیم مشخص است/ مذاکره با آمریکا بر مبنای عقلانیت قابل بررسی خواهد بود
پیام تبریک عارف در پی قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری ایران
احمدنیا: دولت برنامه‌ای برای افزایش نرخ بنزین ندارد
قالیباف: بازوان پرتوان قهرمانان وزنه‌برداری، بذر امید به آینده را در دل مردم نشاند
پذیرش آتش‌بس نشانه شکست رژیم صهیونیستی و پیروزی مقاومت است
دیدار سفرای جدید ایران در نیجریه و مالی با عراقچی
پیام تبریک وزیر امور خارجه در پی قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری ایران در مسابقات جهانی نروژ
تاکید وزرای خارجه ایران و پاکستان بر توسعه دیپلماسی فعال بین دو کشور
آخرین اخبار
احمدنیا: دولت برنامه‌ای برای افزایش نرخ بنزین ندارد
عراقچی: موضع ایران درباره پیمان ابراهیم مشخص است/ مذاکره با آمریکا بر مبنای عقلانیت قابل بررسی خواهد بود
قالیباف: بازوان پرتوان قهرمانان وزنه‌برداری، بذر امید به آینده را در دل مردم نشاند
پیام تبریک وزیر امور خارجه در پی قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری ایران در مسابقات جهانی نروژ
پذیرش آتش‌بس نشانه شکست رژیم صهیونیستی و پیروزی مقاومت است
پیام تبریک عارف در پی قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری ایران
دیدار سفرای جدید ایران در نیجریه و مالی با عراقچی
تاکید وزرای خارجه ایران و پاکستان بر توسعه دیپلماسی فعال بین دو کشور
تأکید ایران و مکزیک بر ضرورت تقویت همکاری‌های فرهنگی و گردشگری
نه اقدام نظامی، نه اسنپ‌بک و نه هیچ نوع فشار دیگر، ایران را از پیگیری منافع خود بازنمی‌دارد
بررسی «جداول بودجه» و «تفریغ موضوعی» در تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳
مهاجرانی: دولت در تلاش است تا جنگ را از ایران دور کند
پزشکیان: پنل‌های خورشیدی نباید در گمرک بمانند
مجلس از بعد نظارتی به انتصاب رحیمی ممقانی در وزارت نفت ورود می‌کند
پیگیری انتصاب رحیمی ممقانی از وزیر نفت در قالب سوال و استیضاح
وزیر امور خارجه یکشنبه در کمیسیون اصل نود مجلس حضور می‌یابد
نظام آموزشی به‌دلیل کم‌توجهی به دانش‌آموز، معلم و مدیریت دچار آسیب شده است
واگذاری تعیین سهم نهادهای عمومی به دولت تجربه موفقی نبود