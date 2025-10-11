در پی قهرمانی تیم ملی وزنه برداری کشورمان در مسابقات جهانی نروژ، معاون اول رئیس‌جمهور این قهرمانی مقتدرانه را به ملت ایران تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در پی قهرمانی تیم ملی وزنه برداری کشورمان در مسابقات جهانی نروژ، دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، ضمن تبریک این قهرمانی مقتدرانه به ملت ایران تاکید کرد: دولت وفاق ملی به شما پهلوانان ایران زمین افتخار می‌کند.

متن این پیام به شرح زیر است:

قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری کشورمان در مسابقات جهانی نروژ در ادامه موفقیت‌های چشم‌گیر ورزشکاران کشورمان در رشته‌های مختلف ورزشی که باعث طنین‌انداز شدن نام پر افتخار ایران در عرصه‌های بین‌الملل شده است غرور ملی و شادی و شعف ملت ایران را در پی داشته است.

این پیروزی بزرگ و غرورآفرین را به مردم عزیز کشورم، کادر فنی، اعضای تیم ملی وزنه‌برداری و جامعه ورزش صمیمانه تبریک می‌گویم. 

صلابت توأم با مهربانی، رقابت توأم با دوستی، قدرت همراه با علو طبع اموری است که از ورزشکاران ما پهلوان می‌سازد که این خصلت‌های نیک را در جوانان تیم ملی وزنه‌برداری به وضوح دیدم.

دولت وفاق ملی به شما پهلوانان ایران زمین افتخار می‌کند.

برچسب ها: تیم وزنه برداری ، محمدرضا عارف
خبرهای مرتبط
عارف: دولت چهاردهم با مرکز آمار ایران دستوری برخورد نمی‌کند
برنامه‌های دولت در مواجهه با تحریم‌های ظالمانه بررسی و نهایی شده است
بیانات رهبر معظم انقلاب، راهبرد دولت است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مهاجرانی: دولت در تلاش است تا جنگ را از ایران دور کند
مجلس از بعد نظارتی به انتصاب رحیمی ممقانی در وزارت نفت ورود می‌کند
پزشکیان: پنل‌های خورشیدی نباید در گمرک بمانند
نه اقدام نظامی، نه اسنپ‌بک و نه هیچ نوع فشار دیگر، ایران را از پیگیری منافع خود بازنمی‌دارد
وزیر امور خارجه یکشنبه در کمیسیون اصل نود مجلس حضور می‌یابد
پیگیری انتصاب رحیمی ممقانی از وزیر نفت در قالب سوال و استیضاح
تأکید ایران و مکزیک بر ضرورت تقویت همکاری‌های فرهنگی و گردشگری
بررسی «جداول بودجه» و «تفریغ موضوعی» در تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳
تاکید وزرای خارجه ایران و پاکستان بر توسعه دیپلماسی فعال بین دو کشور
دیدار سفرای جدید ایران در نیجریه و مالی با عراقچی
آخرین اخبار
دیدار سفرای جدید ایران در نیجریه و مالی با عراقچی
تاکید وزرای خارجه ایران و پاکستان بر توسعه دیپلماسی فعال بین دو کشور
تأکید ایران و مکزیک بر ضرورت تقویت همکاری‌های فرهنگی و گردشگری
نه اقدام نظامی، نه اسنپ‌بک و نه هیچ نوع فشار دیگر، ایران را از پیگیری منافع خود بازنمی‌دارد
بررسی «جداول بودجه» و «تفریغ موضوعی» در تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳
مهاجرانی: دولت در تلاش است تا جنگ را از ایران دور کند
پزشکیان: پنل‌های خورشیدی نباید در گمرک بمانند
مجلس از بعد نظارتی به انتصاب رحیمی ممقانی در وزارت نفت ورود می‌کند
پیگیری انتصاب رحیمی ممقانی از وزیر نفت در قالب سوال و استیضاح
وزیر امور خارجه یکشنبه در کمیسیون اصل نود مجلس حضور می‌یابد
نظام آموزشی به‌دلیل کم‌توجهی به دانش‌آموز، معلم و مدیریت دچار آسیب شده است
واگذاری تعیین سهم نهادهای عمومی به دولت تجربه موفقی نبود
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۱۹ مهر
ایران زیر بار زور نمی‌رود/ تا پای جان از جزایر ایرانی دفاع خواهیم کرد