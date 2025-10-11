رییس پلیس راه مازندران اعلام کرد: تردد خودروها به علت ترافیک سنگین در محور کندوان از ساعاتی قبل از سمت مرزن آباد چالوس به سمت استان های البرز و تهران یک طرفه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ هادی عبادی گفت: هم اینک برابر گزارش ها در محدوده هایی از این محور از جمله طویر، میانک، ماسال و پیچ هزارچم نیمه سنگین تا سنگین گزارش شده است.

وی اظهار کرد: برای تخلیه بار ترافیکی حوالی ساعت ۱۷ امروز تردد خودروها از سمت کرج و آزاد راه تهران - شمال به سمت چالوس ممنوع شده بود.

رییس پلیس راه مازندران گفت : پیش بینی شده تخلیه کامل بار ترافیکی با یک طرفه شدن مسیر شمال به جنوب تا حوالی ساعات ۲۳ و ۲۴ امشب زمان ببرد.

جاده چالوس - کرج. به طول حدود ۱۸۰ کیلومتر یکی از گذرگاه های پرتردد کشور بوده و از طول این مسیر حدود ۹۰ کیلومتر آن جزو حوزه مازندران شهرستان چالوس است که به کندوان شهرت دارد.

برابر آمار روزانه به طور میانگین در نیمه نخست سال حدود ۵۰ هزار خودرو در این مسیر رفت و آمد می کند.

منبع ایرنا