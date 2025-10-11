نیروهای طالبان در عملیاتی در ولایت نیمروز حدود ۲۰ هزار کیلوگرم کالای قاچاق شامل شکلات، دارو و مواد کشاورزی را از ۱۰ دستگاه کامیون ضبط کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- در جریان عملیات نیروهای طالبان در منطقه خجو از توابع شهرستان چهاربرجک ولایت نیمروز، حدود ۲۰ هزار کیلوگرم کالای قاچاق از ۱۰ دستگاه کامیون کشف و ضبط شد.
بر اساس اعلام دفتر رسانهای والی طالبان در نیمروز، این محموله شامل شکلات، داروهای پزشکی و مواد کشاورزی بوده که قاچاقچیان قصد داشتند از مسیر نیمروز به سایر ولایتها منتقل کنند.
فرماندهی پلیس شهرستان چهاربرجک اعلام کرده است که این عملیات در راستای مقابله با شبکههای قاچاق سازمانیافته انجام شده و بررسیهای بیشتر در حال انجام است.
مقامهای محلی طالبان در نیمروز ضمن قدردانی از تلاش نیروهای امنیتی، تأکید کردند که اجازه نخواهند داد این ولایت به گذرگاهی برای انتقال کالاهای غیرقانونی تبدیل شود.
ولایت نیمروز بهدلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود در جنوب غرب افغانستان و هممرزی با ایران، یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت کالا بین دو کشور بهشمار میرود. این منطقه در سالهای اخیر بهطور فزایندهای با چالشهای مرتبط با قاچاق کالا، مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی مواجه بوده است. نزدیکی به مرز و ضعف زیرساختهای نظارتی، نیمروز را به یکی از نقاط حساس در معادلات امنیتی و اقتصادی افغانستان تبدیل کرده است.