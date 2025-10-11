نمایشگاهی با عنوان «غزه زخمی بر وجدان بشریت» با محوریت جنایات رژیم اسرائیل در کابل برگزار شد که در آن تصاویر و اسنادی از بمباران بیمارستان‌ها، مدارس و کشتار غیرنظامیان توسط این رژیم به نمایش گذاشته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- نمایشگاهی با عنوان «غزه زخمی بر وجدان بشریت» با محوریت جنایات رژیم اسرائیل در غزه در کابل برگزار شد. این نمایشگاه با حضور فعالان فرهنگی، روحانیون، دانشجویان و شهروندان و با حمایت بنیاد پیامبر اعظم (ص) افتتاح شده است.

برگزارکنندگان هدف از این رویداد را بازتاب ابعاد فاجعه انسانی در غزه و یادآوری مسئولیت جهانی در قبال مردم فلسطین عنوان کردند. در این نمایشگاه، تصاویر و اسنادی از بمباران بیمارستان‌ها، مدارس، اردوگاه‌های آوارگان و کشتار زنان و کودکان توسط ارتش رژیم صهیونیستی به نمایش گذاشته شده است. همچنین بخشی به مقاومت جنبش حماس و پیامدهای محاصره غزه برای غیرنظامیان اختصاص یافته است.

سخنرانان مراسم با اشاره به استمرار کشتار در غزه تأکید کردند که «هژمونی غرب و رژیم اسرائیل در برابر مقاومت فلسطین شکسته شده است.» آنها با انتقاد از سکوت برخی کشورهای اسلامی، اعلام کردند که «مسئله فلسطین فقط موضوعی عربی نیست، بلکه آزمونی برای وجدان بشریت است.»

همزمان با این نمایشگاه در کابل، اعتراضات و راهپیمایی‌های مشابهی در شهرهای مختلف جهان از جمله استانبول، لندن و جاکارتا نیز گزارش شده که نشان‌دهنده افزایش خشم عمومی نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی است.

برچسب ها: جنایات اسرائیل ، حمایت از غزه ، افغانستان
