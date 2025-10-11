باشگاه خبرنگاران جوان- رویا سادات، فیلمساز افغانستانی، با فیلم «آواز سیما» برنده جایزه جشنواره بینالمللی فیلم تورنتو (IFFSA) کانادا شد. این دومین موفقیت بینالمللی بزرگ این کارگردان پس از دریافت جایزه معادل اسکار در سال ۱۳۹۶ است.
سادات که پیش از این نیز در سال ۱۳۹۶ جایزه معادل «اسکار» را برای فیلم «نامهای به رئیسجمهور» از مراسمی برگزار شده توسط وزارت خارجه هلند و شورای امنیت سازمان ملل متحد دریافت کرده بود، با این اثر جدید خود بار دیگر تواناییهای سینمایی خود را به نمایش گذاشت.
وی علاوه بر فعالیتهای فیلمسازی، مؤسس و مدیرمسئول «خانه فیلم رویا» و بنیانگذار جشنواره بینالمللی فیلم زنان هرات نیز میباشد.