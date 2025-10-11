باشگاه خبرنگاران جوان- محمدرضا صفری، ورزشکار افغانستانی و عضو تیم ملی بوکس انگلیس، در رقابتهای قهرمانی بوکس اروپا مدال طلای وزن زیر ۵۵ کیلوگرم را کسب کرد.
این رقابتها با حضور ورزشکاران منتخب کشورهای اروپایی برگزار شد و صفری با پیروزی در تمامی مراحل، عنوان نخست را بهدست آورد. وی که سالهاست در انگلیس زندگی میکند، بهعنوان نماینده رسمی تیم ملی بوکس این کشور در مسابقات بینالمللی حضور دارد.
صفری با ثبت این موفقیت، جایگاه خود را در سطح اول بوکس اروپا تثبیت کرده است. بازگشت او به انگلیس امشب (۱۹ مهر) ساعت ۹:۳۰ شب به وقت محلی از طریق فرودگاه لندن استنستد انجام خواهد شد.
این دستاورد، افتخاری برای جامعه افغانستانی در خارج از کشور محسوب میشود و نشاندهنده حضور مؤثر ورزشکاران مهاجر در عرصههای بینالمللی است.