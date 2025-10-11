باشگاه خبرنگاران جوان- وزیر دفاع پاکستان با هشدار نسبت به ادامه حملات مرزی از سوی گروه‌های مستقر در افغانستان اعلام کرد اسلام‌آباد در صورت تکرار این حملات «حق دارد برای دفاع از خون شهروندانش وارد خاک افغانستان شود.»

خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از حاکمیت افغانستان مدعی شد که «عناصر تندرو و فتنه‌گر» از خاک این کشور وارد پاکستان می‌شوند و علیه نیروهای امنیتی حملاتی انجام می‌دهند.

وی نوشت: «اگر از خاک افغانستان فتنه‌گرانی وارد کشور ما شوند و خون بریزند، و اگر برای گرفتن حساب این خون لازم باشد که وارد خاک افغانستان شویم، آن حقِ ما است. کابل تاکنون هیچ تضمینی نداده که سرزمین‌شان علیه ما مورد استفاده قرار نگیرد.»

این مقام پاکستانی همچنین خطاب به حکومت طالبان اظهار داشت: «اجازه ندهید تقدس خاک ما پایمال شود؛ ما نیز اجازه نخواهیم داد ذره‌ای آسیب به خاک شما برسد.»

اظهارات تند وزیر دفاع پاکستان در حالی مطرح می‌شود که طی ماه‌های اخیر، تنش در مناطق مرزی دو کشور افزایش یافته و چندین حمله علیه نیروهای پاکستانی در ایالت خیبرپختونخوا و بلوچستان رخ داده است.

دولت اسلام‌آباد گروه «تحریک طالبان پاکستان» (تی تی پی) را مسئول این حملات می‌داند و می‌گوید این گروه از داخل خاک افغانستان سازماندهی می‌شود؛ ادعایی که مقام‌های کابل تاکنون نپذیرفته‌اند و هر بار آن را رد کرده‌اند.

در مقابل، حکومت طالبان نیز پیش‌تر از پاکستان خواسته بود به‌جای «متهم‌سازی علنی»، از طریق کانال‌های مشترک امنیتی همکاری کند و نسبت به هرگونه اقدام نظامی فرامرزی هشدار داده بود.