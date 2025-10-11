باشگاه خبرنگاران جوان- درگیری سنگین میان نیروهای طالبان و ارتش پاکستان در امتداد خط مرزی دیورند گزارش شده است. منابع محلی از وقوع درگیریهای گسترده در ولایتهای کنر، ننگرهار و هلمند خبر میدهند و تأیید کردهاند که نیروهای طالبان از چند محور به مواضع مرزی پاکستان حمله کردهاند.
بر اساس گزارشها، نیروهای پاکستانی در برخی مناطق مواضع خود را ترک کرده و عقبنشینی کردهاند. همچنین سقوط یکی از پستهای مرزی ارتش پاکستان در منطقه «بهرامچه» ولایت هلمند تأیید شده است. درگیریها از مناطق شورابک ولایت قندهار نیز گسترش یافته و حملات طالبان به خاک پاکستان همچنان ادامه دارد.
منابع امنیتی طالبان ادعا میکنند در این درگیریها دهها نظامی پاکستانی کشته و زخمی شدهاند. به گفته این منابع، در حملاتی که در مناطق پکتیا، پکتیکا، خوست، هلمند و ننگرهار انجام شد، چند پایگاه نظامی پاکستان تخریب و مقادیر زیادی از تجهیزات و سلاحهای ارتش این کشور به کنترل نیروهای طالبان درآمده است.
همچنین گزارشها حاکی است که نیروهای طالبان از سمت شهرستانهای معروف و ارغستان ولایت قندهار و نیز از منطقه شلمزو در ولایت زابل به خاک پاکستان حمله کردهاند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، شخصاً فرماندهی این عملیات را در شامگاه امشب برعهده دارد.