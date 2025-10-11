باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید عباس صالحی شامگاه امروز در آیین بزرگداشت یادروز حافظ در آرامگاه حافظیه، با اشاره به جایگاه منحصر‌به‌فرد این شاعر بلندآوازه ایرانی گفت: آنچه حافظ را از دیگر شاعران متمایز می‌کند، جهانی شدن او در زمان حیاتش است؛ در حالی که بسیاری از شاعران پس از مرگ به شهرت جهانی رسیدند، حافظ در همان دوران زندگی‌اش فراتر از مرز‌های ایران شناخته شد.

او افزود: شعر حافظ به‌تدریج نه تنها شرق، بلکه غرب جهان را نیز تحت تأثیر قرار داد. پرسش مهم این است که چه ویژگی‌هایی در شعر حافظ وجود دارد که آن را تا این اندازه جهانی و ماندگار کرده است؟

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با طرح این پرسش که چگونه می‌توان امروز به حافظ رجوعی دوباره داشت، گفت: نباید حافظ را صرفاً میراثی تاریخی دانست، بلکه باید او را نماد هویت و افتخار ایرانی-اسلامی دانست. حافظ شخصیتی چندلایه و چندوجهی بود که همچون منشوری درخشان، هر مخاطبی را از زاویه‌ای خاص به خود جذب می‌کرد و در سراسر جهان دل‌های بسیاری را به خود نزدیک ساخت.

صالحی خاطرنشان کرد: هر فردی با نگاه خاص خود به حافظ نزدیک می‌شود و در او مرشدی برای اندیشه و معنا می‌یابد.

او با تأکید بر اینکه حافظ عصاره‌ای از معنویت ایرانی-اسلامی است، گفت: دیوان حافظ فشرده‌ای از قرن‌ها تجربه عرفانی و معنوی ایران، از دوران پیش از اسلام تا پس از آن است؛ مجموعه‌ای که نیاز‌های معنوی انسان را در طول تاریخ پاسخ داده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارتباط با دیوان حافظ را به مثابه ورود به اقیانوسی بی‌انت‌ها دانست و افزود: هرچه بیشتر در عمق شعر حافظ پیش برویم، بیشتر به گستره بی‌پایان معنا و معرفت او پی می‌بریم؛ و همین ویژگی باعث شده تا شعر او پس از قرن‌ها همچنان زنده و تأثیرگذار باشد.

صالحی با اشاره به سبک بیانی و زبانی حافظ گفت: کلام حافظ در ادبیات فارسی بی‌نظیر است؛ سبکی اعجازگونه که حتی برای کسانی که با زبان فارسی آشنا نیستند، جذاب و تأثیرگذار است. لایه‌های معنایی و زبانی خاصی در اشعار او نهفته است که مخاطبان فارسی‌زبان و غیرفارسی‌زبان را به خود جذب می‌کند.

او افزود: آزادگی و آزاداندیشی حافظ نیز از دیگر ویژگی‌هایی است که مخاطبان جهانی را مجذوب او کرده است. بسیاری از کسانی که با حافظ آشنا شده‌اند، ابتدا از همین منظر به او نزدیک شده‌اند.

صالحی تأکید کرد: حافظ در کنار عرفان، فیلسوفی ژرف‌اندیش بود که به پرسش‌های بنیادین انسان در حوزه هستی و معنا پاسخ‌هایی شاعرانه و فلسفی ارائه داده است.

او همچنین رندی و شیدایی حافظ را از وجوه برجسته شخصیت او دانست و گفت: حافظ توانایی بی‌نظیری در کنار هم نشاندن تضاد‌ها و تناقض‌ها دارد؛ دیوان او سرشار از رندی است و خود حافظ، استاد این هنر است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: شیراز سعادتمند است که حافظ از آن برخاسته؛ شاعری که نه متعلق به یک دوره خاص، بلکه بخشی از اسطوره‌های جاودانه بشریت است و در گستره‌ای ازلی و ابدی جای دارد.