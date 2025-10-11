حمید صاحب، مدیرکل سلامت شهرداری تهران، از برگزاری ویژه‌برنامه‌های هفته ملی سلامت روان از ۱۹ تا ۲۵ مهرماه با هدف ارتقاء آگاهی عمومی، ترویج فرهنگ خودمراقبتی و افزایش نشاط اجتماعی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- صاحب با اشاره به اهمیت سلامت روان گفت: «سلامت روان دیگر مسئولیتی فردی نیست و همه ما در ایجاد فضایی امن، پذیرنده و حمایتگر برای هم‌نوعانمان سهیم هستیم. هر لبخند مهربان، هر شنیدن بی‌قضاوت و هر همراهی صمیمانه، قدرتی شگرف برای کاهش فشار‌ها و استرس‌های روزمره دارد و جامعه‌ای که در آن هر فرد نقش خود را در حمایت از سلامت روان ایفا کند، بالنده و پایدار خواهد بود.»

وی افزود: «در این ایام، ویژه‌برنامه‌های متنوعی طراحی شده است تا شهروندان در سطوح مختلف اجتماعی، فرهنگی و آموزشی از خدمات سلامت روان بهره‌مند شوند. در مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی رازی مراسم افتتاحیه با عنوان «فصل همدلی» برگزار می‌شود تا ضمن تقدیر از تلاش‌های کادر درمان، امید و نشاط در دل بیماران زنده شود. همچنین تور گردشگری ویژه بیماران فرصتی است تا آنان لحظاتی شاد و آرام را تجربه کنند و تعامل اجتماعی مثبت داشته باشند.»

مدیرکل سلامت شهرداری تهران ادامه داد: «برای دسترسی آسان شهروندان به خدمات مشاوره‌ای، اتوبوس سیار سلامت روان در نقاط مختلف تهران مستقر می‌شود. در کنار آن، جشنواره حال خوب مادری ویژه مادریاران برگزار خواهد شد تا این عزیزان با انرژی و نشاط بیشتر به مسئولیت‌های خود در مراکز نگهداری از کودکان بپردازند. همایش توسعه سلامت اجتماعی و روان نیز با حضور کارشناسان، پژوهشگران و مدیران شهری، بستری برای تبادل دانش و طراحی برنامه‌های اثربخش پیشگیرانه فراهم می‌آورد.»

صاحب همچنین از برنامه‌های آموزشی و حمایتی خبر داد و گفت: «کارگاه‌های مهارت‌های زندگی و مدیریت هیجانات منفی، زنگ سلامت روان در مدارس، مهارت‌کده‌های روان در مکان‌های پرتردد شهر و ارائه خدمات مشاوره‌ای رایگان به افراد کم‌برخوردار، همه با هدف ارتقاء سواد سلامت روان و ایجاد فضایی پویا و فراگیر برای شهروندان اجرا می‌شوند. تور گردشگری و برنامه‌های تقدیر از مادران نیز فرصتی است برای بازآفرینی روح و دل آنان و ارتقاء حال خوب اجتماعی.»

وی در پایان تأکید کرد: «هفته سلامت روان فرصتی ارزشمند است تا نه تنها سلامت روان فردی را جدی بگیریم، بلکه به یکدیگر کمک کنیم تا جامعه‌ای مهربان، حمایتگر و تاب‌آور بسازیم.»

برچسب ها: سلامت ، شهرداری
خبرهای مرتبط
با مشارکت فعالانه ۵۰۰ خانواده از اقصی نقاط منطقه ۱۸ پایتخت؛
۱۸ قاب در رویداد فرهنگی و آموزشی سه نسلی‌ها به ثبت رسید
تهران نماد همزیستی اقوام و ادیان و قلب اقتصادی کشور است
شهر کودکی در باغ راه حضرت فاطمه (س)
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هنجارشکن سابقه‌دار در شرق تهران دستگیر شد
مراقب کلاهبرداری با وعده «وام فوری» باشید
دستگیری قاتل فراری کمتر از ۲۴ ساعت در شهرری
کشف بیش از نیم تن الیاف آغشته به شیشه توسط پلیس فرودگاه اصفهان
برخورد پژوپارس با گاردیل و پژو ۲۰۷/ یک نفر فوت شد
افزایش پله برقی‌های مترو / تعداد پله برقی‌های مترو به هزار و ۳۲۶ دستگاه رسید
آغاز ثبت‌نام وام ۵۰ میلیونی برای روستاییان/ جمعیت روستایی ایران از ۱۳۵ کشور دنیا بیشتر است
۱۰۰۰ مدرسه تهران به انرژی خورشیدی مجهز می‌شوند
طرح ملی «طاها» برای اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ پوشاک در مسیر اجرا قرار گرفت
ساخت بیش از ۱۳ هزار مسکن برای مددجویان بهزیستی/ ۱۱۲ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه
آخرین اخبار
مدیرکل سلامت شهرداری تهران از برگزاری هفته ملی سلامت روان با برنامه‌های متنوع خبر داد
طرح حمایت از مادران شیرده ادامه دارد
سازمان بازرسی هیچ‌گاه مانع فعالیت‌های قانونی مدیران و دستگاه‌ها نیست
جزئیات طرح اعتبار ملی/ اتصال طرح اعتبار ملی به زنجیره تأمین مالی
تأمین مالی آسان‌تر برای صنعت پوشاک/ مقابله با قاچاق در اولویت صنعت پوشاک
ارائه ۱۵ میلیون نفر ساعت خدمات روانشناختی در بهزیستی/ کارزار سلامت روان رونمایی شد
پیش‌ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵ از فردا آغاز می‌شود
تونل نیایش و پل صدر امشب مسدود می‌شود
جمع‌آوری حدود ۵۰۰ خودرو زیرباری از میدان مرکزی میوه‌وتره‌بار
انجام ۲۱ عملیات امدادونجات در تهران طی هفته گذشته
مراقب کلاهبرداری با وعده «وام فوری» باشید
طرح ملی «طاها» برای اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ پوشاک در مسیر اجرا قرار گرفت
بازگشایی دسترسی شمال به جنوب بزرگراه آیت‌الله سعیدی/ میدان جی تا پایان سال به بهره‌داری می‌رسد
کشف بیش از نیم تن الیاف آغشته به شیشه توسط پلیس فرودگاه اصفهان
بارگذاری ۱۱۴ میلیون رأی قضایی در سامانه تناد/ مردم به حقوق خود آگاه نیستند
دستگیری ۳ شکارچی متخلف در پارک سرخه‌حصار
برخورد پژوپارس با گاردیل و پژو ۲۰۷/ یک نفر فوت شد
گسترش همکاری‌های حقوقی ایران و روسیه در مجمع حقوقی
۱۰۰۰ مدرسه تهران به انرژی خورشیدی مجهز می‌شوند
تعیین تکلیف پرونده‌های مالکیت زمین کشاورزان تسریع شود
دستگیری قاتل فراری کمتر از ۲۴ ساعت در شهرری
۵۸۶۴ نفر در آزمون مشاوران خانواده شرکت کردند/ نتایج آزمون ۴۵ روز بعد اعلام می‌شود
تدوین شیوه‌نامه مسئولیت اجتماعی در حوزه محیط زیست
رشد ۲۷ درصدی کمک‌های مردمی به کمیته امداد در سال جاری
ورود ۵۷ دستگاه اتوبوس دوکابین به ناوگان بی‌آر‌تی پایتخت
ساخت بیش از ۱۳ هزار مسکن برای مددجویان بهزیستی/ ۱۱۲ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه
هنجارشکن سابقه‌دار در شرق تهران دستگیر شد
آغاز ثبت‌نام وام ۵۰ میلیونی برای روستاییان/ جمعیت روستایی ایران از ۱۳۵ کشور دنیا بیشتر است
افزایش پله برقی‌های مترو / تعداد پله برقی‌های مترو به هزار و ۳۲۶ دستگاه رسید
احیا و راه‌اندازی ۷۳ واحد تولیدی و جلوگیری از تعطیلی ۳۶۱ واحد