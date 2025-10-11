وزیر امور خارجه در پی قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری ایران در مسابقات جهانی نروژ ۲۰۲۵ پیام تبریک صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پی قهرمانی تیم ملی ایران در مسابقات جهانی وزنه‌برداری نروژ ۲۰۲۵ پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

تیم ملی ایران در مسابقات جهانی فورده نروژ با کسب ۶ مدال طلا، نقره و برنز، بار دیگر شکوه و قدرت ورزشکاران کشورمان را در عرصه جهانی به رخ کشید و افتخاری بزرگ برای ملت عزیز ایران رقم زد.

موفقیت چشمگیر پولادمردان وزنه برداری محصول پشتکار بی‌وقفه، و هماهنگی مثال زدنی زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران است.

این دستاورد ارزشمند را به همه اعضای تیم و علاقه‌مندان این رشته ورزشی تبریک عرض می‌کنم و آرزو دارم این مسیر افتخارآفرین با انگیزه‌ای بیشتر ادامه یابد و الهام‌بخش سایر رشته‌های ورزشی کشور باشد.

برچسب ها: عراقچی ، وزنه برداری
