باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - حسام بدران، از مقامات ارشد شاخه سیاسی جنبش حماس گفت که پیشنهاد خروج اعضای این گروه از نوار غزه تحت طرح صلح دونالد ترامپ «پوچ و بیمعنی» است.
این مقام فلسطینی در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه تصریح کرد: «صحبت در مورد اخراج فلسطینیها از سرزمینشان چه عضو حماس باشند چه نباشند، پوچ و بیمعنی است.»
بدران در ادامه به مذاکرات بر سر مرحله دوم آتشبس اشاره کرد و گفت که انتظار دارد این گفتوگوها دشوار باشد، زیرا «شامل پیچیدگیها و دشواریهای زیادی است.»
بدران افزود که اگرچه حماس امیدوار است که به جنگ بازنگردد، اما در صورت از هم پاشیدن این طرح و از سرگیری جنگ با اشغالگران، این گروه آماده بازگشت به نبرد خواهد بود. او گفت: «ما امیدواریم که به (جنگ) بازنگردیم، اما مردم فلسطین و نیروی مقاومت ما بدون شک در صورت تحمیل این نبرد، با آن مقابله کرده و از تمام تواناییهای خود برای دفع آن استفاده خواهند کرد.»
منبع: خبرگزاری فرانسه