رئیس پارک علم و فناوری فارس، با اعلام وجود ۴۰۰ شرکت دانش‌بنیان در استان گفت: انتظار داریم این شرکت‌ها به اینترنت نسل پنجم متخل شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فعالان حوزه فناوری اطلاعات و نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان استان فارس عصر شنبه در نشستی با وزیر ارتباطات، از چالش‌های جدی فرار مغزها، دشواری تایید امنیتی محصولات و نبود متولی برای استارت‌آپ‌ها گفتند و خواستار تدبیر فوری دولت برای جلوگیری از توقف اکوسیستم نوآوری شدند.

امین رضا ذوالقدر، رئیس پارک علم و فناوری استان فارس، با اعلام وجود ۴۰۰ شرکت دانش‌بنیان در استان گفت: انتظار داریم این شرکت‌ها به اینترنت نسل پنجم متخل شوند.

به گفته او، این شرکت‌ها در حوزه‌های فناوری اطلاعات، زیست‌فناوری، انرژی، تجهیزات پزشکی و صنایع پیشرفته فعالیت می‌کنند.

سجاد اکبرپور، از فعالان حوزه هوش مصنوعی، از پیشرفت ۳۰ تا ۴۰ درصدی راه‌اندازی نخستین مرکز داده تخصصی زیست‌بوم دانش‌بنیان در استان خبر داد و هشدار داد: نداشتن آزمایشگاه تعامل در استان یک خلا جدی است.

او ایجاد این آزمایشگاه را ضرورتی برای تسهیل توسعه هوش مصنوعی خواند و بر لزوم انرژی گذاری برای دانش‌افزایی فناوران در نهاد‌های دولتی تاکید کرد.

زمانی‌پور، نماینده دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان فارس، به کم‌لطفی‌های چندساله به این دفاتر اعتراض کرد و گفت: نرخ‌نامه خدمات، در تمام این سال‌ها بدون تغییر مانده است.

او با اشاره به مالیات سنگین این دفاتر، بر لزوم بازبینی فوری این رویه تاکید کرد.

مهدی اسکروچی، مدیر کارآفرینی و نوآوری دانشگاه شیراز، با هشداری جدی گفت: متاسفانه بسیاری از استعداد‌های ما قصد مهاجرت دارند و ما در حال از دست دادن نیرو‌های متخصص هستیم.

او خواستار نگاه ویژه به تربیت نیروی انسانی و توسعه ایده‌های نوآورانه شد؛ اسکروچی همچنین بر لزوم توجه وزارت ارتباطات به زیرساخت‌های قانونی و حقوق کپی‌رایت تاکید کرد.

نیک‌محمدی از هاب سلامت شیراز، با اشاره به ارزیابی ۶۰۰ ایده و سرمایه‌گذاری روی تنها ۱۴ مورد، ضعف اکوسیستم استارت‌آپی در شیراز را یادآور شد و پیشنهاد داد: اگر وزارت ارتباطات حمایت کند، بهترین پایلوت می‌تواند راه‌اندازی یک اپراتور تخصصی سلامت در استان فارس باشد.

او توضیح داد که این اپراتور فواید زیادی برای استان و کشور به همراه خواهد داشت.

در پایان این نشست، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از دانش‌آموزان نخبه‌ای که موفق به کسب مدال طلا در المپیاد جهانی اختراعات و نوآوری سوئیس و کره‌جنوبی شده بودند، تقدیر کرد.

منبع: ارتباطات

