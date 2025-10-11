وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که پوشش کامل ارتباطی در محور حیاتی آزادراه شیراز-اصفهان به طور جدی در دستور کار قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید ستار هاشمی در حاشیه نشست صمیمی با روسای دانشکدهها، استادان و پژوهشگران دانشگاه شیراز در خصوص مشکل ارتباطی در برخی محدودههای آزادراه شیراز -اصفهان، اظهارکرد: پوشش ارتباطی بخش عمدهای از آزادراه شیراز-اصفهان توسط همکاران ما ایجاد شده و پیگیری میشود.
او افزود: مشکل در نقاط خاصی از مسیر، به مسائلی مانند تامین برق برمیگردد که باید توسط حوزه مربوطه حل شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: در این رابطه با استاندار استان گفتوگو شده و امیدواریم به زودی برق سایتهای مخابراتی تامین شود.
هاشمی تاکید کرد: بلافاصله پس از تامین برق، پوشش ارتباطی برای هموطنان در این مسیر برقرار خواهد شد.
منبع: فناوری اطلاعات فارس