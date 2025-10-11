وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که پوشش کامل ارتباطی در محور حیاتی آزادراه شیراز-اصفهان به طور جدی در دستور کار قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید ستار هاشمی در حاشیه نشست صمیمی با روسای دانشکده‌ها، استادان و پژوهشگران دانشگاه شیراز در خصوص مشکل ارتباطی در برخی محدوده‌های آزادراه شیراز -اصفهان، اظهارکرد: پوشش ارتباطی بخش عمده‌ای از آزادراه شیراز-اصفهان توسط همکاران ما ایجاد شده و پیگیری می‌شود.

او افزود: مشکل در نقاط خاصی از مسیر، به مسائلی مانند تامین برق برمی‌گردد که باید توسط حوزه مربوطه حل شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: در این رابطه با استاندار استان گفت‌و‌گو شده و امیدواریم به زودی برق سایت‌های مخابراتی تامین شود.

هاشمی تاکید کرد: بلافاصله پس از تامین برق، پوشش ارتباطی برای هموطنان در این مسیر برقرار خواهد شد.

منبع: فناوری اطلاعات فارس

برچسب ها: ارتباطات و فناوری اطلاعات ، پوشش ارتباطی ، آزادراه شیراز - اصفهان
خبرهای مرتبط
اجرای طرح ملی هوشمندسازی انرژی با هدف کاهش ۱۵ تا ۲۵ درصدی مصرف آغاز شد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کرد؛
هوش مصنوعی در خدمت حافظ/ پیوند فناوری و میراث ادبی ایران
میراث معنویِ حافظ، پلی مستحکم برای گفت‌و‌گو‌های فرهنگی میان ملت‌ها است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم
دستگیری عاملان درگیری در مجاورت یکی از تفرجگاه‌های فسا
ثبت رسمی رویداد فرهنگی «گل غلتان نوزاد» در تقویم رویداد‌های گردشگری
اینترنت باکیفیت، اکسیژن کسب‌وکارهاست
۴۵۵ پروژه ارتباطی در فارس با اعتبار ۴۲ هزار میلیارد ریال افتتاح شد
نخستین هیات تجاری خارجی برای بازدید از نمایشگاه اکسپو وارد شیراز شد
روایت تصویری و مکتوب از شاعر پرآوازه ایران در آرشیو ملی + فیلم
آغاز رویداد ایران جان در سرزمین دین حماسه و هنر
شیراز ظرفیت تبدیل شدن به هاب بزرگ تبادل داده داخلی و بین‌المللی را دارد
مشاجره زن و شوهر به قتل همسر انجامید
آخرین اخبار
حافظ؛ شاعر زمانه‌ها و مرزهای گشوده
هوش مصنوعی در خدمت حافظ/ پیوند فناوری و میراث ادبی ایران
میراث معنویِ حافظ، پلی مستحکم برای گفت‌و‌گو‌های فرهنگی میان ملت‌ها است
اجرای طرح ملی هوشمندسازی انرژی با هدف کاهش ۱۵ تا ۲۵ درصدی مصرف آغاز شد
دستگیری عاملان درگیری در مجاورت یکی از تفرجگاه‌های فسا
ثبت رسمی رویداد فرهنگی «گل غلتان نوزاد» در تقویم رویداد‌های گردشگری
روایت تصویری و مکتوب از شاعر پرآوازه ایران در آرشیو ملی + فیلم
هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم
مشاجره زن و شوهر به قتل همسر انجامید
اینترنت باکیفیت، اکسیژن کسب‌وکارهاست
نگرانی از وضعیت ذخایر آبی فارس/حجم آب مفید سدهای استان به ۱۵ درصد رسید
گسترده‌ترین رویداد سرمایه‌گذاری فارس با محوریت فناوری
نخستین هیات تجاری خارجی برای بازدید از نمایشگاه اکسپو وارد شیراز شد
شیراز ظرفیت تبدیل شدن به هاب بزرگ تبادل داده داخلی و بین‌المللی را دارد
۴۵۵ پروژه ارتباطی در فارس با اعتبار ۴۲ هزار میلیارد ریال افتتاح شد
آغاز رویداد ایران جان در سرزمین دین حماسه و هنر
اتصال دبیرستان شبانه‌روزی عشایری شهید به شبکه پرسرعت فیبرنوری
فارس میزبان اعضای کمیسیون انرژی مجلس
تولید ۲۶۰۰ تن گوشت سفید در فیروزآباد
تورم و معیشت؛ چالش جدی مردم و مسئولان در فارس