رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بازوان پرتوان قهرمانان وزنه‌برداری، بذر امید به آینده را در دل مردم نشاند و افتخار آنان، غرور ملی و سربلندی را در بین ملت‌های جهان به ارمغان آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قالیباف در پیامی قهرمانی تیم ملی وزنه برداری کشورمان در رقابت‌های جهانی را تبریک گفت و در این پیام افزود: ایستادن بر بام وزنه‌برداری جهان و اهتزاز پرچم سه‌ رنگ جمهوری اسلامی ایران، افتخار بزرگی است که برای دومین بار توسط جوانان ایران‌ زمین در حافظه ملت ایران نقش بست.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این پیام افزود: این قهرمانی بار دیگر نشان داد که ایران و ایرانی ظرفیت فتح قله‌های دست نیافتنی را در تمامی زمینه‌ها دارد و تلاش و ایمان توأمان در کنار انضباط، اراده و دانش ایرانی، تمام آنچه که یک ملت از فرزندان خود توقع دارد را در دسترس قرار می‌دهد.

رئیس قوه مقننه در این پیام خاطرنشان کرد: این افتخار ارزشمند را به قهرمانان، مربیان و تمامی دست‌اندرکاران تیم ملی وزنه‌برداری و نیز به ملت شریف ایران صمیمانه تبریک عرض می‌کنم و از خداوند متعال، توفیق روزافزون و استمرار درخشش فرزندان این سرزمین را در میادین جهانی مسالت دارم.

برچسب ها: وزنه برداری قهرمانی جهان ، مسابقات قهرمانی
خبرهای مرتبط
علی داوودی: در آینده جبران می‌کنم/ در مسابقه کتفم درد شدیدی گرفت
وزنه بردار ایرانی از رقابت‌های قهرمانی جهان حذف شد
وزنه برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۱
حسینی با ششمی جهان کارش را تمام کرد/ طلا به اوکراین رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مهاجرانی: دولت در تلاش است تا جنگ را از ایران دور کند
مجلس از بعد نظارتی به انتصاب رحیمی ممقانی در وزارت نفت ورود می‌کند
پزشکیان: پنل‌های خورشیدی نباید در گمرک بمانند
نه اقدام نظامی، نه اسنپ‌بک و نه هیچ نوع فشار دیگر، ایران را از پیگیری منافع خود بازنمی‌دارد
پیگیری انتصاب رحیمی ممقانی از وزیر نفت در قالب سوال و استیضاح
تأکید ایران و مکزیک بر ضرورت تقویت همکاری‌های فرهنگی و گردشگری
بررسی «جداول بودجه» و «تفریغ موضوعی» در تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳
دیدار سفرای جدید ایران در نیجریه و مالی با عراقچی
پیام تبریک عارف در پی قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری ایران
پذیرش آتش‌بس نشانه شکست رژیم صهیونیستی و پیروزی مقاومت است
آخرین اخبار
موضع ایران درباره پیمان ابراهیم مشخص است/ مذاکره با آمریکا بر مبنای عقلانیت قابل بررسی خواهد بود
قالیباف: بازوان پرتوان قهرمانان وزنه‌برداری، بذر امید به آینده را در دل مردم نشاند
پیام تبریک وزیر امور خارجه در پی قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری ایران در مسابقات جهانی نروژ
پذیرش آتش‌بس نشانه شکست رژیم صهیونیستی و پیروزی مقاومت است
پیام تبریک عارف در پی قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری ایران
دیدار سفرای جدید ایران در نیجریه و مالی با عراقچی
تاکید وزرای خارجه ایران و پاکستان بر توسعه دیپلماسی فعال بین دو کشور
تأکید ایران و مکزیک بر ضرورت تقویت همکاری‌های فرهنگی و گردشگری
نه اقدام نظامی، نه اسنپ‌بک و نه هیچ نوع فشار دیگر، ایران را از پیگیری منافع خود بازنمی‌دارد
بررسی «جداول بودجه» و «تفریغ موضوعی» در تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳
مهاجرانی: دولت در تلاش است تا جنگ را از ایران دور کند
پزشکیان: پنل‌های خورشیدی نباید در گمرک بمانند
مجلس از بعد نظارتی به انتصاب رحیمی ممقانی در وزارت نفت ورود می‌کند
پیگیری انتصاب رحیمی ممقانی از وزیر نفت در قالب سوال و استیضاح
وزیر امور خارجه یکشنبه در کمیسیون اصل نود مجلس حضور می‌یابد
نظام آموزشی به‌دلیل کم‌توجهی به دانش‌آموز، معلم و مدیریت دچار آسیب شده است
واگذاری تعیین سهم نهادهای عمومی به دولت تجربه موفقی نبود
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۱۹ مهر
ایران زیر بار زور نمی‌رود/ تا پای جان از جزایر ایرانی دفاع خواهیم کرد