باشگاه خبرنگاران جوان - قالیباف در پیامی قهرمانی تیم ملی وزنه برداری کشورمان در رقابت‌های جهانی را تبریک گفت و در این پیام افزود: ایستادن بر بام وزنه‌برداری جهان و اهتزاز پرچم سه‌ رنگ جمهوری اسلامی ایران، افتخار بزرگی است که برای دومین بار توسط جوانان ایران‌ زمین در حافظه ملت ایران نقش بست.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این پیام افزود: این قهرمانی بار دیگر نشان داد که ایران و ایرانی ظرفیت فتح قله‌های دست نیافتنی را در تمامی زمینه‌ها دارد و تلاش و ایمان توأمان در کنار انضباط، اراده و دانش ایرانی، تمام آنچه که یک ملت از فرزندان خود توقع دارد را در دسترس قرار می‌دهد.

رئیس قوه مقننه در این پیام خاطرنشان کرد: این افتخار ارزشمند را به قهرمانان، مربیان و تمامی دست‌اندرکاران تیم ملی وزنه‌برداری و نیز به ملت شریف ایران صمیمانه تبریک عرض می‌کنم و از خداوند متعال، توفیق روزافزون و استمرار درخشش فرزندان این سرزمین را در میادین جهانی مسالت دارم.