مسابقه تیم فوتبال نروژ و رژیم صهیونیستی در اسلو با اعتراضات گسترده حامیان فلسطین همراه شد و پرچم فلسطین در ورزشگاه و بیرون آن به نمایش گذاشته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مسابقه مقدماتی جام جهانی بین نروژ و تیم رژیم اسرائیل در اسلو با اعتراضات و واکنش شدید مردم همراه بود و هواداران نروژی به دلیل جنگ غزه مخالف حضور تیم اسرائیلی در مسابقات بودند.

معترضان حامی فلسطین پیش از بازی، برای اعتراض در مقابل پارلمان نروژ تجمع کردند و بسیاری از آنها پیراهن تیم ملی فلسطین را پوشیده بودند. در ادامه، این معترضان با روشن کردن مشعل و تکان دادن پرچم به سمت ورزشگاه راهپیمایی کردند.

 رسانه‌های نروژی می‌گویند که حدود هزار معترض به ورزشگاه «اولوال» در اسلو رسیدند و بنری درباره جنگ غزه حمل می‌کردند. پس از شروع مسابقه نیز، ده‌ها هوادار برای ادامه اعتراض در بیرون ورزشگاه ماندند.

یوهان، هوادار نروژی که پیراهن فلسطین را به تن داشت، گفت: «این مسابقه نباید برگزار می‌شد. اگر روسیه به دلیل جنگ اخراج می‌شود، اسرائیل نیز باید اخراج شود». 

در اوایل بازی، پرچم فلسطین به همراه بنری که روی آن نوشته شده بود «بگذارید کودکان زندگی کنند» در داخل ورزشگاه برافراشته شد. برخی از حامیان فلسطین نیز سرود تیم رژیم اسرائیل را هو کردند و برخی نیز پوستر‌های قرمز را به نشانه اعتراض بالا بردند.

گفته شده از صبح امروز تدابیر امنیتی شدیدی در اطراف ورزشگاه برقرار بود و پلیس چندین ساعت قبل از شروع مسابقه چندین ورودی را بست، کیف‌ها را بازرسی کرد و تعداد تماشاگران مجاز را کاهش داد. بعداً، پلیس نروژ تأیید کرد که از گاز اشک‌آور علیه گروهی از معترضان که سعی داشتند حین بازی از موانع اطراف ورزشگاه عبور کنند، استفاده کرده است.

پرچم فلسطین در ورزشگاه

اعتراض حامیان غزه

