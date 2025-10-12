باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که این گروه در پاسخ به «تجاوز مکرر» ارتش پاکستان به حریم هوایی افغانستان و حملات هوایی در خاک کشور، عملیات انتقامی موفقی را در طول خط دیورند علیه مراکز نیروهای امنیتی پاکستان انجام داده است.

در بیانیه وزارت دفاع طالبان که شنبه‌شب، ۱۹ مهر منتشر شد، آمده که این عملیات ساعت ۱۲ شب به پایان رسیده است. در این بیانیه تأکید شده که در صورت تکرار نقض حریم افغانستان توسط طرف مقابل، طالبان آماده دفاع بوده و پاسخ قاطع خواهند داد.

گفتنی است که هر دو طرف مدعی وارد کردن تلفات سنگین به یکدیگر هستند، اما جزئیات دقیق این آمار تاکنون منتشر نشده است.

گفتنی است وزارت کشور پاکستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «افغانستان نیز مانند هند پاسخ درخوری دریافت خواهد کرد و جرات نخواهد کرد به پاکستان با چشم ناپاک نگاه کند.»