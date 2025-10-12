وزارت دفاع طالبان اعلام کرد در پاسخ به «تجاوز مکرر» ارتش پاکستان، عملیات انتقامی موفقی را علیه مراکز نیروهای امنیتی این کشور در امتداد خط دیورند انجام داده و هشدار داد در صورت تکرار چنین اقداماتی، پاسخ قاطع‌تری خواهند داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که این گروه در پاسخ به «تجاوز مکرر» ارتش پاکستان به حریم هوایی افغانستان و حملات هوایی در خاک کشور، عملیات انتقامی موفقی را در طول خط دیورند علیه مراکز نیروهای امنیتی پاکستان انجام داده است.

در بیانیه وزارت دفاع طالبان که شنبه‌شب، ۱۹ مهر منتشر شد، آمده که این عملیات ساعت ۱۲ شب به پایان رسیده است. در این بیانیه تأکید شده که در صورت تکرار نقض حریم افغانستان توسط طرف مقابل، طالبان آماده دفاع بوده و پاسخ قاطع خواهند داد.

گفتنی است که هر دو طرف مدعی وارد کردن تلفات سنگین به یکدیگر هستند، اما جزئیات دقیق این آمار تاکنون منتشر نشده است.

گفتنی است وزارت کشور پاکستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «افغانستان نیز مانند هند پاسخ درخوری دریافت خواهد کرد و جرات نخواهد کرد به پاکستان با چشم ناپاک نگاه کند.»

برچسب ها: درگیری مرزی افغانستان و پاکستان ، حمله به پاکستان ، وزارت دفاع طالبان
خبرهای مرتبط
درگیری طالبان و نیروهای پاکستانی در کنر و ننگرهار
طالبان:
به هرگونه تجاوز به خاک افغانستان پاسخ می دهیم
۷ کشته بر اثر درگیری در مرز افغانستان و پاکستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آنچه غزه نیاز دارد؛ میلیاردها دلار برای بازسازی ویرانی‌های اسرائیل+فیلم
سقوط ۸۰ درصدی ارز دیجیتال ترامپ
حمله بی‌سابقه تاکر کارلسون به نتانیاهو و سیاست‌های رژیم اسرائیل
توافق کره شمالی و ویتنام در زمینه‌های دفاعی
۹۵۰۰ نفر در نوار غزه مفقود شده‌اند
حمله پهپادی در سودان ۳۰ کشته بر جا گذاشت
هیچ‌کس از حادثه کارخانه مهمات‌سازی در تنسی آمریکا جان سالم به در نبرد
عملیات ۱۲ ساعته جنگنده‌های انگلیس به همراه آمریکا و ناتو در نزدیکی مرز روسیه
درگیری‌های گسترده مرزی میان طالبان و ارتش پاکستان؛ سقوط پایگاه‌های مرزی
شمار شهدای غزه افزایش یافت
آخرین اخبار
اعتراض گسترده مردم نروژ به حضور تیم اسرائیلی در بازی‌های مقدماتی جام جهانی + تصاویر
اعتراض شدید مردم تل‌آویو به نام نتانیاهو در میانه سخنرانی ویتکاف + فیلم
بدران: مذاکرات مرحله دوم آتش‌بس پیچیده و دشوار خواهد بود
درگیری‌های گسترده مرزی میان طالبان و ارتش پاکستان؛ سقوط پایگاه‌های مرزی
حق ورود به خاک افغانستان را برای خود محفوظ می‌دانیم
مدال طلای بوکسور افغانستانی در قهرمانی اروپا
فیلمساز افغانستانی برنده جایزه جشنواره تورنتو شد
برگزاری نمایشگاه «غزه زخمی بر وجدان بشریت» در کابل
کشف ۲۰ تُن کالای قاچاق در عملیات طالبان در نیمروز
هیچ‌کس از حادثه کارخانه مهمات‌سازی در تنسی آمریکا جان سالم به در نبرد
مکرون برای گفت‌و‌گو درباره آتش‌بس غزه به مصر می‌رود
رئیس سنتکام: هیچ نیروی آمریکایی به غزه اعزام نخواهد شد
رشد ۲۹ درصدی تردد کامیون‌های باری ایران و افغانستان
هشدار کابل به اسلام آباد؛ به متجاوزین پاسخی پشیمان کننده می دهیم
متقی در هند؛ روابط کابل و دهلی روشن است
بازگشت به شهر غزه؛ نشانه‌ای از مقاومت و پایداری فلسطینیان + فیلم
ساکنان خان یونس با تلی از خاکستر به جای خانه‌های خود روبه‌رو شدند + فیلم
هزاران نفر در لندن برای «صلح پایدار» در غزه تظاهرات کردند + فیلم
حمله بی‌سابقه تاکر کارلسون به نتانیاهو و سیاست‌های رژیم اسرائیل
جو بایدن برای درمان سرطان تحت پرتو درمانی قرار گرفت
بازگشت ۲۵۰ هزار فلسطینی به شهر غزه + تصاویر
شمار شهدای غزه افزایش یافت
عملیات ۱۲ ساعته جنگنده‌های انگلیس به همراه آمریکا و ناتو در نزدیکی مرز روسیه
۹۵۰۰ نفر در نوار غزه مفقود شده‌اند
وزرای خارجه مصر و آمریکا درباره آتش‌بس غزه گفت‌و‌گو کردند
حمله پهپادی در سودان ۳۰ کشته بر جا گذاشت
سقوط ۸۰ درصدی ارز دیجیتال ترامپ
توافق کره شمالی و ویتنام در زمینه‌های دفاعی
آنچه غزه نیاز دارد؛ میلیاردها دلار برای بازسازی ویرانی‌های اسرائیل+فیلم
رئیس جمهور لبنان حملات شبانه اسرائیل را محکوم کرد