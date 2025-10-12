باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در نشست پایش طرح های حمایتی مسکن، با اشاره به برنامه افتتاح حداقل ۷۵ هزار واحد مسکونی حمایتی در دهه فجر امسال، خطاب به مدیران کل ادارات راه و شهرسازی استان‌ها اعلام کرد: تمامی این واحدها باید علاوه بر تکمیل عملیات ساختمانی و رفع نواقص، مشکل زیرساخت نداشته و از هر جهت برای سکونت متقاضیان آماده باشند.

وی تاکید کرد: افتتاح واحدها زمانی انجام می شود که از هر جهت آماده سکونت و قابل بهره‌برداری باشند و مشکل زیرساخت نیز نداشته باشند.

پیشرفت پروژه های انبوه سازی در یکسال اخیر

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید برضرورت تامین مالی مناسب و به موقع پروژه ها برای تحویل سریعتر به مردم، از رشد قابل توجه در مراحل مختلف اجرای طرح‌های حمایتی مسکن در بخش انبوه‌سازی طی یکسال اخیر خبر داد.

وی همچنین یکی از مهم ترین عوامل موفقیت و پیشرفت در اجرای پروژه‌های حمایتی مسکن را اعتماد و مشارکت متقاضیان واجد شرایط عنوان کرد و از ادارات کل راه و شهرسازی خواست تا با انجام به موقع تعهدات نسبت به جلب اعتماد و مشارکت بیشتر متقاضیان جهت تکمیل سهم آورده خود، اهتمام بیشتری داشته باشند.

تعهد بزرگ دولت در پروژه های انبوه سازی

طاهرخانی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی در بخش پروژه های انبوه سازی تعهد بزرگی را بر عهده دارد، گفت: با توجه به مسئولیت های این وزارتخانه در پروژه های انبوه سازی که روی اراضی ۹۹ ساله ساخته می شود، لازم است ادارات کل راه و شهرسازی نسبت به این پروژه ها و حل مشکلات آن ها اهتمام بیشتری داشته باشند.

به گفته وی، هم اکنون بیش از ۸۵۰ هزار واحد مسکونی در تعهد قطعی دولت برای ساخت در قالب مسکن حمایتی ۹۹ ساله است که لازم است عملیات ساخت و تکمیل آن ها مطابق با زمان بندی های تعیین شده و در اسرع وقت، انجام شود. بخش قابل توجهی از این میزان شامل پروژه های انبوه سازی است که وزارت راه وشهرسازی مسئولیت مدیریت ساخت آن ها را بر عهده دارد.

تامین مالی پروژه‌ها برای تحویل سریعتر به مردم

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تاخیر در اجرای پروژه ها منجر به افزایش قیمت تمام شده واحدها به دلیل مواجهه با اثرات تورمی، خواهد شد، خطاب به مدیران کل راه و شهرسازی، گفت: برای جلوگیری از این موضوع تلاش شود تا با تامین مالی مناسب پروژه ها و اختصاص به موقع منابع، به ویژه تسهیلات بانکی و همچنین استفاده از ظرفیت دستورالعمل حمایت از دهک‌های پایین(یک تا سه)، روند ساخت و تکمیل واحدها با اولویت واحدهای برخوردار از پیشرفت فیزیکی بالا تسریع شود، تا هر چه سریعتر به مرحله بهره برداری برسند و تحویل متقاضیان شوند.

تامین هزینه آماده سازی اراضی روستایی حریم شهرها

طاهرخانی با اشاره به تکالیف طرح جوانی جمعیت و همچنین نهضت ملی مسکن، گفت: با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ظرفیت مناسبی از طریق تامین اراضی روستایی احصاء شده و در سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن(تم)، نیز وارد شده است. باید برنامه ریزی شود تا از این ظرفیت به بهترین نحو استفاده شود.

به گفته طاهرخانی، این اراضی با اولویت افراد بومی ساکن در روستا، واگذار می شود.

تکمیل سامانه تم با هدف تصویر دقیق تر شرایط

معاون وزیر راه وشهرسازی همچنین از تکمیل سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن (تم) به منظور دسترسی به آمار دقیق تر و به روزتر و همچنین امکان ارائه تصویر دقیق تر از شرایط و میزان پیشرفت طرح های حمایتی مسکن خبر داد.

وی همچنین به ادارات کل راه وشهرسازی استان ها ماموریت داد تا ظرف یک هفته، نسبت به ثبت، اصلاح و تدقیق آخرین اطلاعات مربوط به پیشرفت پروژه ها اقدامات لازم را به عمل آورند.

طاهرخانی افزود: ادارات کل راه وشهرسازی استان ها نسبت به بلوک بندی پروژه ها اقدام کنند و اطلاعات هر بلوک را متناسب با پیشرفت آن در سامانه تم وارد کنند تا از این طریق تصویر دقیق تری از میزان و نحوه پیشرفت پروژه ها حاصل شود.

بازبینی و پایش دقیق شرایط متقاضیان

طاهرخانی با اشاره به اهمیت پایش دقیق متقاضیان به لحاظ شروط تعیین شده در طرح های حمایتی مسکن، گفت: لازم است شرایط متقاضیان طرح های حمایتی دولت از جمله طرح جوانی جمعیت با دقت بررسی شود تا برنامه واگذاری زمین تسهیل و تامین مسکن به گروه های هدف اصابت کند.

وی با بیان اینکه عدم کنترل دقیق شروط تعیین شده، از جمله عدم کنترل سابقه سکونت، امکان به انحراف کشیده شدن برخی طرح ها را ایجاد می‌کند، تاکید کرد: برخی از این انحراف ها می تواند منجر به جابه جایی های نادرست جمعیتی، مهاجرت از روستا به شهر و حتی مهاجرت های بین استانی شود و از این رو باید دقت کافی در کنترل سابقه سکونت افراد به عمل آید.

رشد عملکرد استان‌ها در پروژه‌های انبوه‌سازی

در ادامه نشست پایش طرح‌های حمایتی مسکن، عملکرد ادارات کل راه و شهرسازی استان ها در بخش‌های صدور پروانه، انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و پیشرفت مراحل اجرایی، نسبت به واحدهای تعریف شده در پروژه های انبوه سازی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش ارایه شده عملکردها و آمارهای مربوط به پیشرفت کار، در تمام موارد مورد بررسی رشد قابل توجهی داشته است.

معاون وزیر راه وشهرسازی، در پایان این نشست به مدیران ادارات کل راه وشهرسازی استان ها ماموریت داد با جدیت موضوع افتتاح های واحدهای مسکونی حمایتی را دنبال کنند و همچنین فرآیند دقیق مربوط به ساماندهی و پایش متقاضیان طرح جوانی جمعیت را در دستور کار خود قرار دهند.

در این نشست همچنین گزارشی جامع از فرایند اجرای طرح های حمایتی مسکن ارائه شد و موضوعات مرتبط با افتتاحات دهه فجر امسال، عملکرد استان ها در استفاده از ظرفیت اراضی روستایی در طرح ملی مسکن و جوانی جمعیت و رتبه عملکرد استان ها در طرح نهضت ملی مسکن مطرح و بررسی شد. همچنین در خصوص آخرین اقدامات در خصوص مصوبات جلسات پیشین پایش طرح های حمایتی مسکن، بحث و تبادل نظر شد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی