سرمربی سابق تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به تحلیل بازی تیم ملی ایران برابر تیم ملی روسیه در بازی دوستانه پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رضا پرکاس سرمربی سابق تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه به نظرش تیم ملی فوتبال ایران در بازی دوستانه با تیم ملی روسیه محک جدی خورد، اظهار کرد: ویژگی‌هایی که برای یک مربی در بازی دوستانه می‌تواند مطرح و مهم باشد، شناخت نقاط ضعف و قوت تیمی، هماهنگ شدن بازیکنان، شناخت بیشتر از ترکیب تیم و یا اینکه می‌خواهد تغییراتی در ترکیب تیم انجام بدهد. همچنین بازیکنان جدیدی به تیم ملی دعوت می‌شوند و مربی قصد دارد که بازیکنان را در پست‌های مختلف امتحان کند.

در بازی‌های دوستانه ما نباید روی نتایج حساس باشیم

او افزود: علاوه بر این، با توجه به مصدومیت و خستگی برخی از بازیکنان، مربی می‌خواهد به برخی ازنفرات این فرصت را بدهد تا بازیکنان جایگزین را در ادامه بازی‌ها داشته باشد؛ بنابراین هر تیم می‌آید و یک بازی دوستانه می‌گذارد. در مجموع در بازی‌های دوستانه ما نباید روی نتایج حساس باشیم هر چند که به کیفیت بازی، داشتن برنامه و به اهدافی که ترسیم کردیم از جمله برای اینکه بازیکنان، سیستم، تاکتیک تیمی را بشناسیم، باید توجه کنیم، در آن صورت ما می‌توانیم بگوییم که نتایج در بازی‌های دوستانه اهمیت اولیه را ندارند و ما اهداف دیگری داریم. اما اگر ما آن اهداف را نداشته باشیم و نتیجه هم از دست بدهیم در آن صورت باعث می‌شود که سوال بزرگی پیش می‌آید که چرا تیم ملی فوتبال ما بعد از چندین سال به عنوان تیم مطرح آسیایی بازی‌های یکنواختی را انجام بدهد و نوساناتش زیاد است.

ما نتوانستیم دفاع منسجمی برابر روسیه داشته باشیم

پرکاس درباره اینکه چرا قلعه نویی برنامه و پلنی بعد از دریافت گل دوم روسیه نداشت، گفت: در ابتدا ایران توانست با پاس‌های متوالی و عرض دادن به بازی در زمین حریف و استفاده از جناحین و نفوذ دفاع‌های کناری باعث شد که مهاجمان و هافبک‌های ما بیشتر جمع شوند و حضور پرتعدادی در یک سوم دفاعی حریف داشته باشیم، ما توانستیم ارسال‌های پشت سر هم داشته باشیم و به کرنر برسیم، اما بعد از ۱۰ دقیقه ابتدایی رفته رفته تیم روسیه توانست نبض بازی را در دست بگیرد با پاس هاو با آرامش بیشتری بازی می‌کرد و ما نتوانستیم دفاع منسجمی داشته باشیم و پرس از جلو نداشتیم و این باعث شده بود که رفته رفته ما گلی را از ضعف ساختار دفاعی تیم ملی دریافت کردیم.

ضعف خط دفاعی تیم ملی فوتبال مشهود است

پرکاس بیان کرد: ضعف ساختار دفاعی در چند بازی از جمله بازی‌های آسیایی و مسابقات کافا مشهود بود. من در مصاحبه هایم گفته بودم که دفاع پاشنه آشیل تیم ملی فوتبال است. ما در برابر تیم‌های ضعیف از جمله افغانستان، کره شمالی و قرقیزستان هم گل دریافت کردیم و این نشان می‌دهد که ما هنوز ساختار دفاعی تیم ملی را نتوانستیم ترمیم بدهیم و این موضوع می‌تواند برای ما مشکل ساز شود. ما در نیمه دوم کار‌های ترکیبی و پاس کاری خوبی انجام دادیم، اما این تاکتیک دیگر تکرار نشد و این سریع به ذهن می‌آید که این اتفاق از خلاقیت بازیکنان بوده است و ۲، ۳ بازیکن خلاق آمدند و کار ترکیبی انجام دادند. وقتی یک چیزی تکرار نمی‌شود پس معلوم می‌شود که این کار تمرین شده نبوده است و کار ترکیبی از خلاقیت فردی بازیکنان به دست آمده است.

تیم ملی فوتبال ایران پلن و برنامه ای برای زدن گل تساوی نداشت

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان بیان کرد: در ادامه تیم ملی روسیه بازی یکنواخت خود را انجام داد و توپ را به گردش در آورد و به بازی عرض می‌داد و در زمین ما به راحتی پاس‌های عمقی می‌دادند و همین موضوع باعث می‌شد که یک خط ما را از کار انداخت و بازیکنان ما در پرس کردن قوی نبودند که راه‌های پاس را ببندند. بعد از دریافت گل، تیم ملی ایران برنامه‌ای برای رسیدن به گل و طراحی حمله نداشت و بیشتر بازیکنان به حملات سنتی ما که شناخته شده هست روی آوردند و بردن توپ به دفاع راست و یا ارسال توپ‌های بلند و مستقیم به مهدی طارمی را در دستور کار قرار دادند. همچنین دادن توپ به محبی که از سرعتش و پابه توپ بودنش استفاده کند و حملات بدون پشتوانه بود و دامنه دار نبود. ما پلن بعدی را در بازی با روسیه نداشتیم حتی وقتی که ما گل دوم را خوردیم پلن و برنامه‌ای برای زدن گل تساوی نداشتیم. کره جنوبی برابر برزیل در بازی دوستانه شکست سنگینی خورد، اما کره جنوبی روی دروازه برزیل حمله کرد و موقعیت داشت و توپ را در گردش در آورد و مالکانه بازی کرد. این گل‌هایی را برزیل به کره جنوبی زد شاید ۳ گل را برزیل فقط می‌تواند چنین گل‌هایی را بزند و پاس‌های خوبی دادند و بازیکنان کیفیت فنی قوی داشتند. شاید اگر تیمی غیر از برزیل برابر کره جنوبی بازی می‌کرد نمی‌توانست این گل‌ها را بزند. در مجموع اگر نتیجه مهم در بازی دوستانه نباشد، حداقل شما بازی با کیفیتی انجام دادید. به هر حال نداشتن طرح و پلن در تیم ملی فوتبال می‌تواند زنگ خطری برای فوتبال ما باشد و این مشکل باید رفع شود و دلیل خاصی نمی‌توانیم بگوییم. بالای ۸۰ درصد تیم ملی فوتبال همان نفراتی هستند که در ۲ سال گذشته در کنار هم بودند و برخی بازیکنان هم مصدوم بودند، اما این نمی‌تواند دلیل قانع کننده‌ای باشد، برای تیمی که ۸۰ درصدش ثابت بوده است.

زمان خوبی برای جوانگرایی نیست

پرکاس درباره میانگین سنی بازیکنان تیم ملی بالا هست و به نظرتان نباید سن نفرات پایین بیاد و شاهد جوانگرایی در تیم ملی فوتبال باشیم، گفت: بله، میانگین سنی بازیکنان تیم ملی ایران بالا هست، اما الان زمانی نیست که بخواهیم این تغییرات را انجام بدهیم. بازیکنی در لیگ برتر پرورش ندادیم و یا بازیکنانی که در این ۲ سال بنا به دلایلی خواستیم جوانگرایی کنیم حتی به آنها فرصت بازی کردن ندادیم و یا در کار‌های تاکتیکی اصلی خود دخالت دادیم و بازیکنان را آموزش ندادیم تا پیشرفت کنند. در بازی‌های آسیایی که به ۲ بازیکن جوان فرصت دادیم تیم ملی ما مقابل کره شمالی و قرقیزستان به مشکل خورد و بعد کادر فنی دوباره این کار را تکرار نکرد. آیا بازیکنان جوان در یک سال اخیر پیشرفت کردند که حتی در بازی‌های دوستانه از آنها استفاده شود و اینها سوالاتی هست که چرا ما باید دست به تغییرات بزنیم. قطعا ایجاد تغییرات خوب است، اما جوانگرایی از یک سال پیش و حتی زمانی که ما به جام جهانی رفتیم و صعودمان مشخص بود، می‌توانست اتفاق بیفتد. همچنین مسابقات کافا هم می‌توانست بهترین زمان برای جوانگرایی باشد، اما ما به خاطر گرفتن جام قهرمانی آن فرصت هم از دست دادیم هر چند که قهرمان هم نشدیم. به نظرم جوانگرایی نکردن تیم ملی به ساختار فوتبال ما برگردد و هیچ کس نمی‌تواند بگوید که الان ما باید تیم را دگرگون کنیم، چون تا جام جهانی چند ماه بیشتر نمانده است.

باید اهداف قلعه نویی از برگزاری بازی دوستانه با روسیه را بدانیم

سرمربی صنعت نفت آبادان درباره اینکه کادر فنی تیم ملی فوتبال از عملکرد بازیکنان در بازی با روسیه رضایت داشته است، گفت: ما باید ببینیم که کادر فنی چه اهدافی را برنامه ریزی کرده است و آیا به آن اهداف رسیده است یا نه! شاید آنها برنامه ریزی کرده‌اند که ما برابر روسیه شکست سنگین نخوریم و نتیجه ۲ بر یک شکست خوبی است و می‌تواند برای کادر فنی رضایت بخش باشد. ما هیچ پلن خاصی نداشتیم و دوندگی را نمی‌دیدیم و انسجام تیمی را در دفاع و حمله ندیدیم. گلی اولی که خوردیم خط دفاع بسیار ضعف در جایگیری و بازی خوانی خود نشان داد. همچنین در زمان گل دوم روسیه هیچ کس زننده گل را به خوبی پرس نکرد. گلی که ایران زد بعد از آن این حرکت و تاکتیک دیگر تکرار نشد و این موضوع نشان می‌دهد که این تاکتیک اتفاقی بوده است. باید از کادر فنی سوال بپرسند که رضایت شما برای چه چیزی بوده است.

پرکاس درباره اینکه نباید تغییرات در کادر فنی تیم ملی فوتبال رخ بدهد، گفت: این تصمیمات باید از طریق کمیته فنی و فدراسیون فوتبال گرفته شود. به هر حال باید دید سیاست فدراسیون فوتبال از سرمربی تیم ملی در آینده چه چیزی هست؟ ما باید ببینیم که برنامه مان چیست و بر مبنای آن ببینیم که این کادر فنی برای تیم ملی مناسب هست و یا باید به طور کلی تغییر داده شود. ما باید سیاست کلی و اهداف فدراسیون فوتبال در آینده تیم ملی را در نظر بگیریم تا پاسخ دقیقی به آن بدهیم.

صعود به جام جهانی در حد حرف و شعار نیست

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان درباره اینکه با این وضعیت تیم ملی فوتبال ایران از مرحله گروهی جام جهانی صعود می‌کند، بیان کرد: صعود تیم ملی فوتبال به دور بعد جام جهانی باعث خوشحالی مردم می‌شود و ما بعد از ۵، ۶ بار که در جام جهانی حضور داشتیم و از سال ۲۰۰۶ داریم به طور مستمر به جام جهانی می‌رویم باید این توقع را داشته باشیم با توجه به اینکه جام جهانی ۴۸ تیمی شده است و گروه بندی‌ها فرق می‌کند و موقعیت خوبی است. اما اینکه چگونه و چطور به جام جهانی برویم، این به کیفیت تیم ملی، قدرت سرمربی تیم در استفاده از بازیکنان، داشتن پلن‌های مختلف برای رویارویی با حریفان است و باید با ۳ سبک متفاوت، برنامه داشته باشیم. تی ملی فوتبال ما برنامه ثابتی داشته است، که آن هم باکیفیت انجام نداده است. مسئله بعدی این است که ما در قرعه کشی با چه تیم‌هایی برخورد می‌کنیم و همگروه می‌شویم این می‌تواند مزید بر علت باشد که این شانس برای صعود از گروهمان و رفتن به مرحله بعدی جام جهانی را مدنظر قرار بدهیم. تیم‌های کره جنوبی و ژاپن از همین الان به فکر صعود به مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی جام جهانی هستند و این را برای خود متصور شدند که ما از گروهمان صعود می‌کنیم. صعود به مرحله بعدی جام جهانی به حرف و دادن ضمانت نیست و اینکه ما تلاش خود را می‌کنیم که درست است همه سعی می‌کنند و همه برای قهرمانی به این رقابت‌ها می‌آیند. به نظرم کیفیت تیمی، قدرت سرمربی و بعد قرعه کشی مناسب درصعود از مرحله گروهی می‌تواند دخیل باشد و در عمل باید این را نشان بدهیم و گفتار، ضمانت، تضمین و قول در حد شعار هستند.