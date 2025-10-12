باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- گیاهان دارویی لرستان، بخشی از فرهنگ و هویت مردم این منطقه محسوب می‌شوند و از دیرباز در درمان بیماری‌ها و حفظ سلامت مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

بهره‌برداری علمی و صنعتی از این ظرفیت سنتی، اکنون با ایجاد شهرک فناوری گیاهان دارویی در شهرستان بروجرد وارد مرحله جدیدی شده است. این شهرک با هدف توسعه تولید، جذب سرمایه‌گذار و ایجاد اشتغال راه‌اندازی می‌شود.

با توجه به افزایش توجه جهانی به طب گیاهی و درمان‌های طبیعی، تولید و فرآوری گیاهان دارویی به یک فرصت اقتصادی مهم در لرستان تبدیل شده است. علاوه بر این، ایجاد شهرک فناوری گیاهان دارویی می‌تواند به رونق اشتغال در مناطق روستایی و تقویت اقتصاد خرد و محلی کمک کند.

بروجرد، به عنوان صنعتی‌ترین شهر استان با ۳۵ درصد صنایع، ظرفیت مناسبی برای میزبانی این پروژه دارد و زمین‌های ۵۲۰ هکتاری جاده ونایی برای ساخت شهرک در نظر گرفته شده است. این اقدام علاوه بر افزایش تولید، زمینه همکاری بین صنعت، کشاورزی و تحقیقات علمی را فراهم خواهد کرد.

فرزاد محمدی، رئیس شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان گفت: ۵۲۰ هکتار زمین در محدوده جاده ونایی برای ایجاد شهرک فناوری گیاهان دارویی اختصاص داده شده است. بروجرد با ظرفیت‌های صنعتی و زمین مناسب، بهترین گزینه برای این طرح است. مطالعات شهرک صنعتی شماره ۳ بروجرد نیز در حال انجام است و ایجاد نواحی صنعتی جدید در دستور کار قرار دارد.

وی افزود:سهم لرستان از ۴۰ شهرک فناوری کشور یک شهرک است که به دلیل وجود زمین مناسب به کشت و فرآوری گیاهان دارویی اختصاص خواهد یافت.

ایجاد شهرک فناوری گیاهان دارویی می‌تواند رونق تولید و اشتغال را به همراه داشته باشد.

بروجرد دارای پنج خوشه صنعتی شامل چوب، فلز و اتاق‌سازی، پلاستیک، پوشاک و گیاهان دارویی است و این پروژه فرصت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذار ایجاد خواهد کرد.

شهرک فناوری گیاهان دارویی بروجرد، هم فرصتی اقتصادی و صنعتی برای استان فراهم می‌کند و هم به حفظ و توسعه دانش سنتی گیاهان دارویی کمک می‌کند.

با توجه به ظرفیت‌های بروجرد و اهمیت جهانی طب گیاهی، این طرح می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال، رونق اقتصاد محلی و تقویت صنعت گیاهان دارویی لرستان ایفا کند.