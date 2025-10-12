احتمال استفاده از میلاد محمدی در پست دفاع چپ پرسپولیس در بازی با تیم خیبر خرم آباد وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -میلاد محمدی که پست تخصصی اش دفاع چپ است، از زمانی که وحید هاشمیان سرمربی پرسپولیس شده است در این پست بازی نمی کند و فرشاد احمد زاده به جای او در دفاع چپ بازی می کند.

با وجود انتقادات کارشناسان و اهالی فوتبال، وحید هاشمیان در بازی های گذشته از میلاد محمدی در دفاع چپ استفاده نمی کرد و از احمدزاده در این پست بهره می برد، اما گویا هاشمیان دست از لجبازی برداشته و قصد دارد که از محمدی در بازی با خیبر خرم آباد در دفاع چپ بهره ببرد.

به هر حال میلاد محمدی به اردوی تیم ملی فوتبال دعوت شده است و باید دید می تواند توانایی اش را به رخ قلعه نویی و هاشمیان بکشد یا نه!