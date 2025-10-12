احتمال استفاده از میلاد محمدی در پست دفاع چپ پرسپولیس در بازی با تیم خیبر خرم آباد وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -میلاد محمدی که پست تخصصی اش دفاع چپ است، از زمانی که وحید هاشمیان سرمربی پرسپولیس شده است در این پست بازی نمی کند و فرشاد احمد زاده به جای او در دفاع چپ بازی می کند. 

با وجود انتقادات کارشناسان و اهالی فوتبال، وحید هاشمیان در بازی های گذشته از میلاد محمدی در دفاع چپ استفاده نمی کرد و از احمدزاده در این پست بهره می برد، اما گویا هاشمیان دست از لجبازی برداشته و قصد دارد که از محمدی در بازی با خیبر خرم آباد در دفاع چپ بهره ببرد. 

به هر حال میلاد محمدی به اردوی تیم ملی فوتبال دعوت شده است و باید دید می تواند توانایی اش را به رخ قلعه نویی و هاشمیان بکشد یا نه! 

 

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، میلاد محمدی
خبرهای مرتبط
طالبی: تیم‌های بزرگ با روند رو به رشد فاصله دارند/ بستر لازم برای بازیکنان خارجی مطرح فراهم نکردیم
شرط اوسمار برای بازگشت به تیم فوتبال پرسپولیس
واکنش باشگاه پرسپولیس به شایعه صادر نشدن کارت بازی اوریه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیام دنیامالی به تیم ملی وزنه‌برداری ایران پس از قهرمانی جهان
علی داوودی: در آینده جبران می‌کنم/ در مسابقه کتفم درد شدیدی گرفت
سرگردانی تاکتیکی تیم ملی فوتبال برابر روسیه را شاهد بودیم/ ضمانت صعود به جام جهانی در حد شعار است
پشت پرده غیبت بیفوما در بازی دوستانه پرسپولیس
میلاد محمدی به دفاع چپ پرسپولیس برمی‌گردد
پیروزی ایتالیا، اسپانیا و پرتغال/ تحقیر رژیم صهیونیستی در نروژ در داخل و خارج از زمین+ فیلم
آخرین اخبار
پیروزی ایتالیا، اسپانیا و پرتغال/ تحقیر رژیم صهیونیستی در نروژ در داخل و خارج از زمین+ فیلم
میلاد محمدی به دفاع چپ پرسپولیس برمی‌گردد
پشت پرده غیبت بیفوما در بازی دوستانه پرسپولیس
سرگردانی تاکتیکی تیم ملی فوتبال برابر روسیه را شاهد بودیم/ ضمانت صعود به جام جهانی در حد شعار است
علی داوودی: در آینده جبران می‌کنم/ در مسابقه کتفم درد شدیدی گرفت
پیام دنیامالی به تیم ملی وزنه‌برداری ایران پس از قهرمانی جهان
رئیس انجمن یکی از رشته‌های المپیکی اعلام شد
البرز قهرمان مسابقات نجات غریق کشور شد
شناگر ایران طلایی شد
پیام تبریک وزارت ورزش و جوانان پس از نایب قهرمانی واترپلو ایران در آسیا
وزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ داودی اوت کرد؛ لالایان قهرمان شد
تیم ملی وزنه برداری ایران قهرمان جهان شد
داودی به مدال برنز یکضرب جهان رسید/ شریفی انصراف داد
تیم ملی واترپلو ایران نایب قهرمان آسیا شد
صابر کاظمی به الریان قطر پیوست
مرحله سوم جام‌حذفی فوتبال قرعه‌کشی شد
پیروزی تیم ملی تنیس روی میز در اولین دیدار آسیایی
محرومیت یک ساله چهار ماه تمام شد! / احمد محمدی دست به سوت می‌شود
مهروز ساعی: من و برادرم خیلی قضاوت شدیم/ کیانی و نعمت‌زاده سوءتفاهمات را برطرف کردند
برونو فرناندز: از حضور در منچستریونایتد خوشحالم
نشست معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با بانوان مدال‌آور پارالمپیکی ایران
مربی اوکراینی تیم ملی آب‌های آرام وارد ایران شد
استقلالی‌ها با ۳ کشتی‌گیر عنوان‌دار روس قرارداد بستند
پیام وزیر ورزش در پی کسب مدال‌های درخشان ورزشکاران ایرانی در پاراوزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان
آمار ضعیف تیم ملی فوتبال ایران مقابل روسیه
مطالبه برای پژوهش در زمینه ارتباط مولفه‌های صلح با ورزش هنوز محدود است
پشت پرده تابلوی جنجالی پیشکسوت ژیمناستیک؛ چرا ماجرا مشکوک است؟
میلاد محمدی به تیم ملی فوتبال دعوت شد
هادی چوپان در یک قدمی قهرمانی مسترالمپیا
قهرمانی اردکان یزد در مسابقات انتخابی اسکیت رولبال