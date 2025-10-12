باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - دانش فرماندار نهبندان گفت: طرح‌های هادی روستایی از برنامه‌های مهم دولت در نهبندان است و انتظار داریم این طرح‌ها موجب تحول در زیرساخت‌ها و بهبود شرایط زندگی مردم شود. با وجود محدودیت‌های مالی، اعتبارات بنیاد مسکن امسال سه تا چهار برابر افزایش یافته و در ۱۸ روستای شهرستان عملیات اجرایی آغاز شده است.

او با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی افزود: از شروع دولت چهاردهم تاکنون بیش از ۸۱ میلیارد تومان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هزینه شده و این روند برای تقویت پوشش آنتن‌دهی در مناطق روستایی ادامه دارد.

دانش همچنین از پیگیری جدی دولت در اجرای نهضت عدالت آموزشی خبر داد و اظهار کرد: با همکاری نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی و وزیر آموزش و پرورش، ساخت مدارس جدید، اردوگاه‌های دانش‌آموزی و زمین‌های ورزشی در مناطق مختلف شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار نهبندان از اختصاص چهار میلیارد تومان برای ساماندهی روستا‌های فاقد دهیاری خبر داد و گفت: با همکاری بخشداران و بنیاد مسکن، مشکلات این روستا‌ها در حال برطرف شدن است.

او در ادامه به حمایت از اشتغال روستایی و احیای قنوات اشاره کرد و افزود: در زمینه اشتغال، تسهیلات متنوعی برای روستاییان پیش‌بینی شده و همه دستگاه‌ها موظف به پشتیبانی از طرح‌های کارآفرینی محلی هستند. همچنین برای احیای قنوات و اجرای پروژه‌های آبخیزداری اعتبار قابل توجهی اختصاص یافته است.

دانش با بیان اینکه طرح گازرسانی به روستا‌های باقیمانده از جمله شاهکوه در حال مطالعه است، بیان کرد: تلاش می‌کنیم با تسریع در اجرای این طرح، مردم این مناطق نیز از نعمت گاز بهره‌مند شوند.