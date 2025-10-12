وزیر راه و شهرسازی از تسهیل فرآیند صدور مجوز کشتی‌های کروز مسافری در سواحل ایران خبر داد و گفت: تمام تلاش‌مان این است که با همکاری‌های مشترک، روند جذب سرمایه‌گذار و راه‌اندازی خطوط کروز دریایی را تسریع کرده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوز‌های لازم را صادر کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست مشترک با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در جمع خبرنگاران بر اهمیت همکاری‌های دو وزارتخانه در راستای توسعه گردشگری و حفظ بافت‌های تاریخی تاکید کرد و از برنامه‌ریزی‌های جدید برای تسهیل گردشگری داخلی و خارجی خبر داد.

صادق در این جلسه که با حضور همکاران دو وزارتخانه برگزار شد، گفت: هدف اصلی ما از تشکیل این نشست، هماهنگی و همکاری نزدیک‌تر با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. در واقع، ماموریت‌های این دو وزارتخانه در زمینه بافت‌های تاریخی و گردشگری، به‌طور مشترک تعریف شده و ما هیچ‌گاه این دو حوزه را جدا از یکدیگر نمی‌بینیم.

وی همچنین تصریح کرد: با همکاری‌های خوبی که تاکنون شکل گرفته است، امیدواریم در آینده نزدیک قدم‌های بلندتری در جهت تسهیل گردشگری داخلی و خارجی برداریم. این همکاری‌ها نه تنها به تسهیل سفر گردشگران داخلی و خارجی کمک خواهد کرد، بلکه به بازگشایی قفل‌های موجود در حوزه‌های مختلف از جمله ناوگان حمل‌ونقل و تجهیزات مرتبط با گردشگری منجر خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی به ویژه بر اهمیت همکاری در زمینه بافت‌های تاریخی تاکید کرد و افزود: توجه ویژه‌ای که از سال‌های گذشته به حفظ و احیای بافت‌های تاریخی کشور شده، باید با سرعت بیشتری ادامه یابد. در این راستا، حفظ بافت‌های تاریخی باید همراه با حفظ سرزندگی و زندگی در این مناطق باشد تا هویت و اصالت کشور ایران به درستی شناخته شود.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره تسهیل فرآیند صدور مجوزهای مرتبط با کشتی‌های کروز مسافری گفت: در زمینه جذب سرمایه‌گذار برای توسعه گردشگری دریایی، وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی به‌ویژه آقای دکتر امیری تلاش‌های فراوانی برای راه‌اندازی خط کروز در سواحل کشور انجام داده اند. ما در وزارت راه و شهرسازی نیز تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا مجوزهای لازم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر کنیم.

صادق در پایان اظهار امیدواری کرد که با همکاری‌های مستمر و حمایت‌های همه‌جانبه، صنعت گردشگری کشور ایران در عرصه جهانی بدرخشد و به یک مقصد محبوب برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود.

