کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به واکنش مناسب ایران در قبال رفتارهای غرب نظیر فعال سازی اسنپ بک نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین کنعانی مقدم کارشناس مسائل بین الملل در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به واکنش مناسب ایران در قبال رفتارهای غرب نظیر فعال سازی اسنپ بک بیان کرد: پیشنهاد نخست ارائه شده به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این بود که سفرای آلمان، فرانسه و بریتانیا احضار شوند و به آنان ابلاغ گردد که خاک ایران را ترک کنند. سطح روابط باید به حداقل ممکن (در حد کاردار) تقلیل یابد تا این کشورها از هزینههای اقدامات خصمانه خود نسبت به حیثیت و منافع جمهوری اسلامی مطلع گردند.
وی ادامه داد: پیشنهاد دوم آن بود که دولت جمهوری اسلامی اقدام به بازرسی در تنگه هرمز نماید. کشتیهای نفتکش و حاملهای انرژی که به مقصد کشورهای فرانسه، بریتانیا، آلمان، آمریکا و بهویژه رژیم صهیونیستی در حال حرکت هستند، باید مورد بررسی قرار گیرند. این اقدام پیام روشنی را ارسال خواهد کرد مبنی بر اینکه چنین عملی منجر به افزایش بهای نفت تا بالای ۲۰۰ دلار شده و کشورهای مصرفکننده انرژی، بهویژه کشورهای اروپایی، با یک بحران جدی انرژی مواجه خواهند شد. در خصوص معاهده عدم اشاعه (NPT)، سطح همکاریها باید به حداقل ممکن تقلیل یابد. هرچند خروج از این معاهده در دستور کار نیست، اما ادامه همکاریها باید مشروط به انجام اقدامات مشخصی از سوی شورای حکام در قبال پرونده هستهای ایران باشد. همچنین لازم است که آمریکا و رژیم صهیونیستی بهدلیل بمباران مراکز هستهای صلحآمیز ایران، توسط شورای حکام محکوم شوند و از آنان طلب خسارت گردد. همچنین، شورای امنیت سازمان ملل باید حمله به مراکز هستهای را محکوم نماید. در غیر این صورت، این فرصت برای هر کشوری ایجاد خواهد شد که به مراکز هستهای سایر کشورها حمله نظامی کند، که این امر خود منجر به وقوع یک جنگ اتمی خواهد شد.
کنعانی مقدم افزود: کلیه فعالیتها و قراردادهای مشترکی که جمهوری اسلامی در گذشته با کشورهای اروپایی منعقد کرده است، باید موقتاً متوقف گردد تا زمانی که طرفهای اروپایی هزینههای اقدامات ماجراجویانه خود را متحمل شوند. در مقابل، مواضع چین و روسیه مبنی بر عدم پذیرش مکانیزم ماشه (اسنپبک) و مصوبات مرتبط شورای امنیت، نشانگر وجود یک شکاف سیاسی عمیق در این شورا است. گسترش این گسست سیاسی میان دو عضو دارای حق وتو در شورای امنیت، میتواند به زلزلههای سیاسی در نظام بینالملل منجر شود، چرا که آنها مصوبات شورا را نقض کرده و رعایت نمیکنند. در صورت تداوم همکاریهای بلندمدت (۲۰ و ۲۵ ساله) با چین و روسیه، تحریمهای جدید هیچ تأثیری نداشته و تهدیدی متوجه جمهوری اسلامی ایران نخواهد ساخت.
وی درباره احتمال درگیری مجدد میان ایران و رژیم صهیونی بیان کرد:طبعا رژیم صهیونیستی بهتنهایی قادر به انجام عملیات نظامی نیست؛ زیرا ارتش آن در جبهههای متعددی درگیر و فرسوده شده است و حتی نتوانسته در غزه به اهداف خود دست یابد. طرح صلح رئیسجمهور سابق آمریکا نیز نوعی «کودتای نرم» در غزه تلقی میشود. این رژیم فاقد توانایی لازم برای حمله انفرادی است، مگر آنکه بخواهد همراه با آمریکا و ناتو، با قرار دادن ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، اقدام نظامی مشترکی را سامان دهد. جمهوری اسلامی ایران هم آمادگی کامل برای پاسخگویی را دارا است و هم تصمیم گرفته است که در صورت آمادهسازی رژیم صهیونیستی برای حمله، بر اساس اطلاعات واصله، حداقل ۴۸ ساعت پیش از آن، اقدام به حمله نظامی پیشدستانه نماید و آرایش نظامی صهیونیستها را بهگونهای درهم بشکند که دیگر قادر به انجام عملیات بعدی نباشند.