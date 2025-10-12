طبق آخرین آمار‌های اعلام شده بررسی‌ها حاکی از آن است که میزان صرفه‌جویی هزینه‌ها در سامانه خودنویس به بیش از ۱۰ همت رسیده که این امر زمینه ساز کاهش بخشی از مشکلات مستاجران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- بررسی ها و آمارها حاکی از آن است که ثبت اطلاعات در سامانه خودنویس در مقایسه با سایر سامانه ها از سوی مستاجران روند رو به رشدی داشته است و همین امر خود باعث شده ما شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن به ویژه در بخش اجاره باشیم که البته در همین زمینه هم اخیرا رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران  بر تثبیت بازار اجاره مسکن تأکید و اعلام کرده است که این بازار در مقایسه با سایر بازارها به ویژه بازار خرید و فروش مسکن روند با ثبات تری داشته است و همین امر خود  زمینه ساز  رفع مشکلات متقاضیان در این بازار می شود.

براساس این گزارش بررسی و آمارها حاکی از آن است که‌ میزان ثبت معاملات در سامانه خودنویس افزایش چشم گیری داشته و از طرفی  میزان صرفه جویی هزینه ها در این سامانه به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده و همین امر خود نشان دهنده  مزیت این سامانه است.

عباسی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در خصوص سامانه خودنویس اعلام کرد: مردم از روندهای سیستمی و هوشمند در تمامی زمینه‌ها استقبال می‌کنند. زیرا نفع آن‌ها را به دنبال دارد.

وی ادامه داد:سامانه خودنویس بر اساس قانون راه‌اندازی شده است و نگرانی‌ای از بابت معتبر بودن قراردادهای تنظیم شده در آن وجود ندارد و از طرف دیگر همزمان با ارتقای این سامانه شاهد ثبت قراردادهای خرید و فروش و همچنین  امکان احراز هویت در این سامانه هم فراهم شده است.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن تاکید کرد: سامانه‌ خودنویس سرعت انجام کارها را در حوزه مسکن و ثبت قراردادها بالا برده است. از طرف دیگر، روندهای سامانه‌ای دقیق‌تر و سازمان‌یافته‌تر هستند .

او  توضیح داد: میزان صرفه جویی در هزینه ها یکی از مهم‌ترین مزیت های این سامانه است که می تواند بازار مسکن را به ثبات برساند.

 

