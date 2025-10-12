مرحله مقدماتی رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قاره اروپا با برگزاری ۸ مسابقه در ۴ گروه پی‌گیری شد که طی آن تیم‌های ایتالیا و اسپانیا مقابل رقبا به پیروزی رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله مقدماتی رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قاره اروپا دیشب با برگزاری ۸ مسابقه در ۴ گروه پی‌گیری شد. در گروه I تیم ملی ایتالیا که برای رسیدن به نروژ صدرنشین، به دشت به تفاضل گل بالا احتیاج دارد، با اشتباهات بازیکنانش نتونست به این مهم دست پیدا کند و با نتیجه ۳-۱ در زمین استونی پیروز شد. مویسه کین، رتگی و اسپوزیتو گلزنان آتزوری در این بازی بودند. شاگردان گتوزو البته می‌توانستند به پیروزی پرگل تری دست یابند و تفاضل گلشان را بهتر کنند، اما از دست دادن پنالتی از سوی رتگی، اشتباه بچگانه دوناروما روی گل استونی و چندین موقعیت تک به تکی که بازیکنان آتزوری از دست دادند باعث شد تا این تیم به برد پرگل دست پیدا نکند.  تفاضل گل ایتالیا ۱۹ گل از نروژ صدرنشین کمتر است و حتی اگه در بازی آخر نروژ را شکست دهد، بعید است بردی باشد که این تفاضل گل را جبران کند و شاگردان گتوزو از حالا باید منتظر مرحله پلی آف و کابوس دوباره صعود نکردن به جام جهانی برای سومین دوره پیاپی باشند.

نروژ صدرنشین این گروه، در دیداری که با فضای امنیتی بی‌سابقه و تنش سیاسی گسترده‌ای همراه شد در اسلو با پنج گل رژیم صهیونیستی را تحقیر کرد. هزاران نفر از شهروندان نروژی از صبح روز بازی راهپیمایی‌های گسترده‌ای علیه رژیم صهیونیستی انجام داده بودند و روی سکو‌های ورزشگاه هم پرچم‌های بزرگ فلسطین دیده می‌شد. در این مسابقه ارلینگ هالند با وجود اینکه یک پنالتی هم از دست داد، هت تریک کرد و تبدیل به سریع‌ترین بازیکنی در تاریخ شد که به ۵۰ گل ملی دست پیدا کرده است، چرا که این رکورد را تنها در ۴۶ بازی به دست آورده است. فدراسیون نروژ تصمیم گرفته درآمد این مسابقه را به سازمان پزشکان بدون مرز جهت کمک به مردم غزه اهدا کند.

در گروه E اسپانیا با پیروزی دو گله مقابل گرجستان، روند بدون نقص و کامل خود در دور مقدماتی جام جهانی را ادامه داد. گل‌های یِرِمی پینو و میکل اویارسابال که شلیک سهمگینی بود، باعث شدند کواراتسخلیا و یارانش از پای درآیند. البته مامارداشویلی گلر تیم لیورپول یک پنالتی رو هم در این بازی از فران تورس گرفت. 

در دیگر دیدار این گروه ترکیه در شب گلزنی گولر، ییلدیز و چلیک به برتری ۶ گله در مقابل بلغار‌ها رسید. اسپانیا در جدول این گروه ۹ امتیاز دارد و ترکیه با ۶ امتیاز در تعقیب شاگردان لوئیس دلافوئنته است.

در گروه F پرتغال به سختی و با یک گل ایرلند را شکست داد. سلسائو با ۷۰ درصد مالکیت و ۳۰ شوت در مقابل تنها یک شوت بی‌حاصل و کم‌رمق حریف کل بازی را در اختیار داشت، اما تا دقیقه ۹۰ به گل نرسید. پرتغال در نیمه دوم صاحب یک ضربه پنالتی شد که کریستیانو رونالدو آن را از دست داد. با این حال روبن نوس در دقیقه ۹۱ و روی ارسال ترینکائو با یک ضربه سر دقیقه دروازه کلهر را گشود. او اولین گل ملی خود را به دیگو ژوتا تقدیم کرد. در دیگر دیدار این گروه مجارستان با ۲ گل از سد ارمنستان گذشت. در جدول، پرتغال با ۹ امتیاز کامل صدرنشین است و مجار‌ها با ۴ امتیاز نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده به شمار می‌روند. 

در گروه K هم در شب استراحت تیم ملی انگلیس، جدال تیم‌های هم‌گروه با سه‌شیر بدون ایجاد دردسر برای شاگردان توماس توخل پایان یافت. آلبانی با تک‌گل ری ماناج، مهاجم ۲۸ ساله شارجه امارات در خانه صربستان پیروز شد و جدال لتونی و آندورا با تساوی ۲ بر ۲ پایان یافت. انگلیس در جدول رده‌بندی این گروه با ۱۵ امتیاز صدرنشین است و آلبانی با ۱۱ امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد.

