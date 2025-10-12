باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - بعد از آنکه سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در مراسم تجلیل از حسین کلانی با کری خواندن درباره دربی شش‌تایی باعث ناراحتی استقلالی‌ها شد، حالا برای دلجویی اعلام کرد که اگر تیم استقلال هم مراسمی برگزار کند، در آن شرکت خواهد کرد.

عراقچی در واکنش به اعتراض‌ استقلالی‌ها گفت: «لذت فوتبال در کری خواندن است؛ من از آن دسته آدم‌ها نیستم که بگویم فقط تیم ملی. اما وقتی استقلال در خارج از کشور بازی دارد من به اندازه پرسپولیس حرص می‌خورم و دوست دارم استقلال برنده شود.»

وی در ادامه گفت: «در همان جلسه هم من اعلام کردم برای همه استقلالی‌ها و تیم استقلال احترام قائل هستم. اتفاقا گفتم باید یک استقلال قوی وجود داشته باشد تا با یک پرسپولیس قوی بتوانند با هم رقابت کنند.»