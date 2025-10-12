وزیر امور خارجه کشورمان در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان از هواداران تیم استقلال تهران دلجویی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - بعد از آنکه سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در مراسم تجلیل از حسین کلانی با کری خواندن درباره دربی شش‌تایی باعث ناراحتی استقلالی‌ها شد، حالا برای دلجویی اعلام کرد که اگر تیم استقلال هم مراسمی برگزار کند، در آن شرکت خواهد کرد.

عراقچی در واکنش به اعتراض‌ استقلالی‌ها گفت: «لذت فوتبال در کری خواندن است؛ من از آن دسته آدم‌ها نیستم که بگویم فقط تیم ملی. اما وقتی استقلال در خارج از کشور بازی دارد من به اندازه پرسپولیس حرص می‌خورم و دوست دارم استقلال برنده شود.»

وی در ادامه گفت: «در همان جلسه هم من اعلام کردم برای همه استقلالی‌ها و تیم استقلال احترام قائل هستم. اتفاقا گفتم باید یک استقلال قوی وجود داشته باشد تا با یک پرسپولیس قوی بتوانند با هم رقابت کنند.»

مهاجری : برد مقابل استقلال بسیار شیرین بود / امیدوارم منصوریان باقی بماند
عراقچی: محدودیت‌های تسلیحاتی و موشکی مربوط به متن برجام نیست
فنونی زاده : استقلال تیم خوبی است اما بدشانس است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۳ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
واقعه‌ای تاسف داره آقای عراقچی
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۴ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
حتما خیلی بی کار هستی
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۷ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
حواست جمع کارت باشه که بابتش حقوق می گیری نه حواشی
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۳ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
جناب عراقچی : شما بهتر است تمرکزتان معطوف به " ویتکاف"باشد که مبادا دومرتبه از طرف او و همدستانش رکب بخوری!
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امیر عباسپور
۱۹:۱۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
چرا؟؟
اونجا هم بوی مذاکره میده؟؟؟؟
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۸:۴۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
وزیر امور خارجه و اینقد کوتاه بین و ساده
همین کارا را کردن که مثل بچه تو برجام کلاه سرشون گذاشتن!!!
۰
۱۵
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۸:۱۶ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
این درست شد بوقچی لازم دارند
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ن
۱۸:۰۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
از چشم استقلالی های، افتخار آسیا در دوران شکوفایی فوتبال ایران که افتادید.الان دوران افول فوتبال ایرانه که حرفی باقی نمی مونه.
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۳ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
مملکت رو هواس بعد ما باید دنبال حواشی وزرا باشیم...
۲
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
آقای وزیر ، از برجام چه خبر؟
۴
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۵ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
اشتباها منفی زدم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
خوبیه ولی من اگه جای شما بودم هیچ فرصت نمی‌کردم چون مدام درحال سفر به کشورهای مختلف دنیا بودم تا راه برای همکاری و دوستی و تجارت با اونها باز کنم نه اینکه بنشینم تا ببینم کی اروپایی‌های بدعهد پیام مذاکره می‌فرستند.
۲
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۵ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
سِوِن آبیا انقدر که از پرسپولیسی بودن عراقچی ناراحتن از هفت تایی شدنشون ناراحت نیستن
۲۷
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۷ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
خیلی هم خوشهالیم اتفاقا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۸ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
بنده از اول استقلالی بوده و هستم
اما با امثال حاشیه سازان به هردلیلی یا حتی از روی مزاح مخالف هستم کا چنین حرف هایی زده بشود .
