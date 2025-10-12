شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از نحوه نامناسب حقوق برای مادران شاغل ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرخصی زایمان یکی از مهمترین حقوق ویژه بانوان شاغل در کشورمان که با تولد نوزاد در اختیار مادران شاغل قرار می‌گیرد. این مرخصی، فرصتی ارزشمند را در اختیار آنها قرار می‌دهد تا با آرامش خاطر بیشتری به سلامت خود و فرزندشان توجه کنند. گفتنی است این مرخصی برای بانوان با حقوق و مزایا لحاظ شده و آنها در این دوران می‌توانند ا حقوق و مزایا بهره‌مند شوند. اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که پرداخت حقوق برای مادران به درستی واریز نشده است.  
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به تسریع این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام وقت بخیر بزرگواری کنید درخبرتون حق و حقوق مادرانی که در مرخصی زایمان هستند و خبری از پرداخت حقوق نیست را پیگیری کنید و متاسفانه دوماه هست حقوق نگرفتم پیمانی نیروی آموزش و پرورش هستم گفتند دوسوم از حقوق را می‌گیرم ولی بعد از گذشت دوماه هنوز خبری نیست مخارج زندگی سنگین است این بود حمایت از طرح جوانی جمعیت بزرگواری کنید صدای ما باشید. در ضمن برای وام فرزند آوری هم ثبت‌نام کردیم بانک به ما گفت مگر دوسال دیگر نوبت به شما برسد. لطفا پیگیری کنید.

 

