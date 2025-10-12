باشگاه خبرنگاران جوان- سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران، در اظهاراتی بر حفظ ثبات در روابط با پاکستان و افغانستان تأکید و بیان کرد: روابط ایران با پاکستان و افغانستان دیرینه و مستحکم است.

وی با اشاره به وجود برخی مشکلات جزئی با حکومت طالبان خاطرنشان کرد: این مشکلات هنوز در مرحله شناسایی قرار دارد و تعامل دو دولت برای بررسی و حل آن ادامه دارد.

عراقچی از گفت‌وگوی امروز خود با وزیر امور خارجه پاکستان خبر داد و گفت: ایشان توضیحاتی درباره اختلافات و اقدامات انجام‌شده ارائه دادند. موضع ما بر لزوم خویشتنداری و حفظ ثبات روابط ایران، پاکستان و افغانستان تأکید دارد، زیرا ثبات منطقه‌ای به نفع همه طرف‌هاست.

وزیر امور خارجه ایران از تصمیم مشترک ایران و پاکستان برای تعیین نمایندگان ویژه توسط وزیران امور خارجه دو کشور به منظور تبادل نظر درباره مسائل افغانستان خبر داد و افزود: ایران نیز با طرف‌های افغانی مشورت خواهد کرد تا بتوان مشکلات موجود را به شکلی سازنده و مسالمت‌آمیز حل نمود.