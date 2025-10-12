رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان، گفت: شامگاه دیشب، بر اثر برخورد دو خودروی سواری پراید و پژو ۴۰۵ در محور ارتباطی بانه – سقز، روبه‌روی روستای بله‌جر، منجر به مصدومیت ۱۰ نفر از سرنشینان این دو خودرو شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به دنبال اعلام حادثه به دیسپچ اورژانس ۱۱۵، بلافاصله چهار تیم عملیاتی از پایگاه‌های اورژانس و یک تیم امدادی از جمعیت هلال‌احمر به محل اعزام شدند.

کارشناسان اورژانس پس از رسیدن به صحنه، ضمن انجام اقدامات درمانی لازم در محل حادثه ۹ نفر از مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه توسط آمبولانس‌های اورژانس به بیمارستان شفا شهرستان سقز منتقل شدند و یک مصدوم دیگر نیز توسط تیم هلال‌احمر به این مرکز درمانی انتقال یافت.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان در پایان از سرعت عمل کارشناسان اورژانس قدردانی کردند.

برچسب ها: کردستان ، تصادف ، 10 مصدوم
خبرهای مرتبط
 مسمومیت چهار عضو یک خانواده با گاز مونوکسیدکربن در کامیاران
انجام ۷۳۰ اقدام حمایتی در دفاتر حمایت از حقوق زنان و خانواده دادگستری کردستان
واژگونی زنجیره‌ای چهار خودروی سواری در محور قروه–همدان با ۱۰ مصدوم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
تولید ۵۲ درصد طلای کشور در معدن قروه
آغاز تعریض پل چمشور در محور دلبران کردستان با ۴۴۰ میلیارد ریال
رونمایی از پوستر هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان
۱۰ مصدوم در سانحه برخورد پراید و پژو ۴۰۵ در محور بانه – سقز