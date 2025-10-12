۱۰ مصدوم در سانحه برخورد پراید و پژو ۴۰۵ در محور بانه – سقز

باشگاه خبرنگاران جوان - به دنبال اعلام حادثه به دیسپچ اورژانس ۱۱۵، بلافاصله چهار تیم عملیاتی از پایگاه‌های اورژانس و یک تیم امدادی از جمعیت هلال‌احمر به محل اعزام شدند.

کارشناسان اورژانس پس از رسیدن به صحنه، ضمن انجام اقدامات درمانی لازم در محل حادثه ۹ نفر از مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه توسط آمبولانس‌های اورژانس به بیمارستان شفا شهرستان سقز منتقل شدند و یک مصدوم دیگر نیز توسط تیم هلال‌احمر به این مرکز درمانی انتقال یافت.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان در پایان از سرعت عمل کارشناسان اورژانس قدردانی کردند.