امارات و عربستان برای صعود به جام جهانی، به تنها یک تساوی نیاز دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دور چهارم مرحله مقدماتی رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قاره آسیا با برگزاری ۲ مسابقه ادامه پیدا کرد که طی آن عراق و امارات مقابل رقبا به پیروزی رسیدند.

عمان ۳ روز بعد از تساوی بدون گل در مقابل قطر بخت مناسبی برای پیروزی و حفظ امید خود برای صعود به جام جهانی داشت، اما با نتیجه ۲ بر یک مقابل امارات متحمل شکست شد. گل به خودی زودهنگام کوامه اتونه شاگردان کارلوس کی‌روش را به گل نخست رساند، اما امارات در دقیقه ۷۶ با ضربه سر کارلوس ملونی به بازی برگشت و ۷ دقیقه بعد با شلیک دیدنی کایو از زاویه دشوار و فاصله زیاد به برتری رسید.

در دقیقه ۷۰، علیرضا فغانی داور ایرانی این دیدار، یک ضربه پنالتی به سود امارات اعلام کرد، اما پس از بازبینی VAR تصمیمش را لغو کرد؛ صحنه‌ای که دقایقی بازی را متوقف و اعتراض تماشاگران اماراتی را برانگیخت. کی روش که همیشه رابطه پرتنشی با فغانی داشته، این بار از او سود برد، اما باز هم تیمش شکست خورد.

در جدول این گروه امارات با ۳ امتیاز صدرنشین است و قطر با یک امتیاز در رده دوم قرار دارد. برنده جدال رودرروی این ۲ تیم در شب سه‌شنبه مستقیماً به جام جهانی می‌رسد و حتی نتیجه تساوی هم برای دومین صعود تاریخ امارات به جام جهانی و در هم شکستن طلسم ۳۶ ساله کافی است. تنها پیروزی امارات مقابل قطر شانس دوم شدن در گروه و رفتن به پلی آف را برای شاگردان کی روش زنده نگه می‌دارد.

تیم ملی عراق با تک گل دیرهنگام زیدان اقبال مقابل اندونزی به پیروزی رسید. هافبک دفاعی ۲۲ ساله اوترخت در ابتدای نیمه دوم وارد زمین شد و در فاصله ۱۴ دقیقه مانده به پایان مسابقه طلسم ناکامی مهاجمان عراق را در مقابل دروازه مارتن پائس پایان داد. شلیک زمینی دیدنی او از موقعیت چسبیده به محوطه جریمه مستقیماً به گوشه دروازه حریف رفت.

 زید تحسین، مدافع وسط پاختاکور، در دقیقه ۹۹ با دریافت کارت زرد دوم اخراج شد و بازی مقابل عربستان را از دست داد. ادامه حملات ۲ تیم در واپسین دقایق مسابقه حاصلی در پی نداشت و بازی با همان نتیجه یک بر صفر به پایان رسید.

 این برد حضور عراق در پلی‌آف را تضمین کرد، اما نتوانست شاگردان گراهام آرنولد را در آستانه جدال حساس با عربستان به صدر جدول برساند. سعودی‌ها با توجه به پیروزی ۳ بر ۲ مقابل اندونزی، با امتیاز و تفاضل گل برابر، اما گل زده بیشتر نسبت به عراق به جدال رودرروی سه‌شنبه شب می‌رسند و به این ترتیب عربستان برای صعود به جام جهانی به تنها یک تساوی خانگی مقابل عراق نیاز دارد. عراق، اما برای صعود محکوم به پیروزی مقابل عربستان است.

 

 

برچسب ها: مقدماتی جام جهانی ، تیم ملی امارات ، کارلوس کی روش
