کارشناس بازار سرمایه در رابطه روند حرکتی شاخص‌های بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اشکان حسینی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شاخص کل بورس ایران بعد از جنگ ۱۲ روزه اصلاح عمیقی را تجربه کرد و قیمت‌ها به بسیار کمتر از محدوده ارزندگی رسیدند و این موضوع باعث اقبال مجدد به بازار سرمایه شد و از ابتدای شهریور یک حرکت صعودی بسیار خوب را شاهد بودیم.

او افزود: اما حالا شاخص کل بورس به محدوده مقاومتی مهمی در ناحیه ۲.۹۵۰.۰۰۰ الی ۳.۰۰۰.۰۰۰ واحد رسیده است و باعث افزایش در عرضه در نماد‌های بزرگ شده است جهت تصمیم گیری باید منتظر واکنش بازار در این محدوده در روز‌های آتی باشیم، اما عبور از این محدوده چندان هم آسان نخواهد بود.

شاخص کل

در ادامه او در خصوص شاخص کل هم‌وزن نیز بیان کرد: شاخص هم وزن در این رالی اخیر رشد کمتری نسبت به شاخص کل داشته و این موضوع باعث خروج مقداری نقدینگی از سهام بزرگ به سمت سهام کوچک‌تر بازار شده است و در ادامه سهام متوسط و کوچکی که عملکرد بنیادی خوبی در تابستان داشتند انتظار حرکت بهتری نسبت به شاخص کل در آن‌ها می‌رود.

شاخص کل هم وزن

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
در انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
رشد بیش از ۶۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
بازار سرمایه در شرایط پایدار؛ سهام بزرگ در کانون توجه سرمایه‌گذاران
در این دقایق؛
شاخص کل بورس سرانجام به ارتفاع ۳ میلیون واحد برگشت
افزایش بیش از ۲۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
از افزایش ارزش معاملات تا تداوم تزریق نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه
تغییر قاعده ارائه خدمات در کارگزاری‌های بورس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۴ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
همت و تلاش و خدمت مدبران هست که از سال نود و نه هیچکس نگفت زیان سهامداران در این مدت چقدر بوده و چه زمانی جبران و به اورده خود می رسند افراد حقیقی
۰
۰
پاسخ دادن
آب طالقان به تهران رسید؛ آغاز تست‌های نهایی
مستمری مهرماه مددجویان بهزیستی واریز شد
همکاری مشترک بخش خصوصی ایران و سوئیس در حوزه‌های غیرتحریمی
شاخص کل بورس می‌تواند بالای سه میلیون واحد باقی بماند؟
سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ۱۲ درصد است
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نوار شرقی کشور
معامله ۷۴ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله
آخرین اخبار
آب طالقان به تهران رسید؛ آغاز تست‌های نهایی
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نوار شرقی کشور
همکاری مشترک بخش خصوصی ایران و سوئیس در حوزه‌های غیرتحریمی
شاخص کل بورس می‌تواند بالای سه میلیون واحد باقی بماند؟
معامله ۷۴ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله
مستمری مهرماه مددجویان بهزیستی واریز شد
سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ۱۲ درصد است
قیمت جدید تخم مرغ درب مرغداری اعلام شد
نقص فنی باز فوکر آسمان را از سر باند بازگرداند
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۰ مهر ماه
رکورد ذخیره‌سازی سوخت نیروگاهی شکسته شد
جایگزین دلار در تجارت اعضای بریکس مشخص شد
چابک سازی اقتصاد کشور از طریق واگذاری امور به بخش خصوصی
قفل سامانه توسعه تجارت برای ترخیص کالا باز شد
قیمت مصوب جدید هرکیلو مرغ برای مصرف کننده ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان
گازبهای پرمصرف‌ها تصاعدی می‌شود
آغاز ثبت‌نام نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی
ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت رفع شد+عکس
رشد بیش از ۶۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
تقویت توافقات اقتصادی و دیجتال با مناطق آزاد جهان
افزایش ۱۰ میلیون متر مکعبی ظرفیت تولید گاز در سه میدان کلیدی
اینها از قیمت طلا خبر دارند؟
۸۵ درصد حبوبات مورد نیاز در داخل تولید می‌شود
تمدید رفع تعهدات ارزی تا پایان آذر ماه از طریق مصالحه ریالی+ فیلم
بازار سرمایه در شرایط پایدار؛ سهام بزرگ در کانون توجه سرمایه‌گذاران
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴
کشف فرار مالیاتی ۱۰۳ میلیارد تومانی از یک معدن شن وماسه+ فیلم
شاخص کل بورس سرانجام به ارتفاع ۳ میلیون واحد برگشت
توزیع ۸۰ هزارتن روغن آفتابگردان دولتی برای کمک به تنظیم بازار
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود