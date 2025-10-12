باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - اشکان حسینی تحلیلگر بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شاخص کل بورس ایران بعد از جنگ ۱۲ روزه اصلاح عمیقی را تجربه کرد و قیمتها به بسیار کمتر از محدوده ارزندگی رسیدند و این موضوع باعث اقبال مجدد به بازار سرمایه شد و از ابتدای شهریور یک حرکت صعودی بسیار خوب را شاهد بودیم.
او افزود: اما حالا شاخص کل بورس به محدوده مقاومتی مهمی در ناحیه ۲.۹۵۰.۰۰۰ الی ۳.۰۰۰.۰۰۰ واحد رسیده است و باعث افزایش در عرضه در نمادهای بزرگ شده است جهت تصمیم گیری باید منتظر واکنش بازار در این محدوده در روزهای آتی باشیم، اما عبور از این محدوده چندان هم آسان نخواهد بود.
در ادامه او در خصوص شاخص کل هموزن نیز بیان کرد: شاخص هم وزن در این رالی اخیر رشد کمتری نسبت به شاخص کل داشته و این موضوع باعث خروج مقداری نقدینگی از سهام بزرگ به سمت سهام کوچکتر بازار شده است و در ادامه سهام متوسط و کوچکی که عملکرد بنیادی خوبی در تابستان داشتند انتظار حرکت بهتری نسبت به شاخص کل در آنها میرود.