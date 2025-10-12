سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران خواستار خویشتنداری و شروع فوری گفت‌و‌گو بین پاکستان و افغانستان با هدف کاهش تنش از طریق دیپلماسی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ابراز نگرانی از تحولات چند روز گذشته بین پاکستان و افغانستان، ضرورت احترام متقابل نسبت به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی هر دو کشور را خاطرنشان کرد و خواستار خویشتنداری و شروع فوری گفت وگو بین طرفین با هدف کاهش تنش و حل و فصل اختلافات از طریق دیپلماسی شد.

اسماعیل بقائی تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران اهمیت اساسی برای حفظ صلح و ثبات در محیط پیرامونی قائل بوده و آماده هرگونه مساعدت برای کاهش تنش بین دو کشور همسایه و مسلمان است.

منبع: وزارت خارجه

