اسماعیل بقائی نقض‌های مستمر توافق آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و تعرض نظامی به تمامیت سرزمینی و حاکمیت لبنان را نقض آشکار منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل دانست و با انتقاد از بی‌عملی آمریکا و فرانسه به‌ عنوان ضامنان آتش‌بس، خواستار اقدام جدی جامعه جهانی جهت مهار قانون‌شکنی و جنگ‌افروزی رژیم اشغالگر علیه لبنان و دیگر کشورهای منطقه شد.