سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تجاوز‌های نظامی مکرر رژیم صهیونیستی به لبنان را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تجاوزهای نظامی مکرر رژیم صهیونیستی به لبنان و نقض مداوم حاکمیت و تمامیت سرزمینی این کشور به‌ ویژه حمله پهپادی روز شنبه در روستای المصیلح و هدف قرار دادن ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در آواربرداری و بازسازی مناطق مسکونی آسیب‌دیده در جریان حملات قبلی این رژیم را به‌ شدت محکوم کرد.

 اسماعیل بقائی نقض‌های مستمر توافق آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و تعرض نظامی به تمامیت سرزمینی و حاکمیت لبنان را نقض آشکار منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل دانست و با انتقاد از بی‌عملی آمریکا و فرانسه به‌ عنوان ضامنان آتش‌بس، خواستار اقدام جدی جامعه جهانی جهت مهار قانون‌شکنی و جنگ‌افروزی رژیم اشغالگر علیه لبنان و دیگر کشورهای منطقه شد.

برچسب ها: جنایات رژیم صهیونیستی ، حمله به لبنان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
این پست‌تر از حیوان به حق غده سرطانی نام داره و باید نابود بشه.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۸ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
فقط محکومیت؟! خسته نباشید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۲ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
اسرائیل تروریست چقدر غلدر،کشور به این کوچکی باهمه جنگ میکنه....جل الخالق
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
زیرا آمریکا پشتش هست ولاغیر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۲ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
تا زمانی که رژیم جعلی وجود دارد و آمریکا از جنایات خود پاسخ مناسب دریافت نمی کند و سازمان ملل تحت نفوذ آمریکا و چند کشوراروپایی است این ظلم ها و جنایات وجود خواهد داشت و باید جهان تدبیر جدیدی بیندیشد که در آن سازمان ملل برای همه کشورها باشد ، حاکمیت دلار بر جهان کاملاً از بین برود ، پایگاههای آمریکا از سرتاسر جهان جمع شود و حاکمیت هیچ کشوری تحت تسلط آمریکا نباشد و آمریکا توان حمله به کشورهای دیگر را نداشته باشد نه به لحاظ نظامی و نه تحت پوشش به اصطلاح قوانین بین المللی .
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۸ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
تا زمانی که دولت لبنان منفعل و بی تفاوت باشد
این جنایت ادامه خواهد داشت
باید با اولین نقض اتش بس .دولت و ارتش لبنان جلوی متجاوز فرقه تروریستی و نازی صهیونیستی می ایستاد
بعد به دنبال خلع سلاح حزب الله و مابقی هستند
تا لبنان حیاط خلوت انها شود
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۵ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
نظر خود لبنانیها چیه؟ حمله به خودشون رو محکوم نمیکنن؟
خوب از خودشون دفاع کنن.
۰
۱۱
پاسخ دادن
