باشگاه خبرنگاران جوان - عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشستی غیرعلنی برای بررسی ابعاد مختلف هوش مصنوعی با حضور بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس اظهار کرد: امروز در صحن میزبان معاون پارلمانی رئیس جمهور، معاونین از وزارت دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهیم بود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از پایان جلسه غیرعلنی گفت: با دوستان از مرکز پژوهش‌های مجلس و متخصصان جلسه غیرعلنی داشتیم که مطالبی را در میان گذاشتند.با توجه به اینکه لایحه توسعه هوش مصنوعی در دستورکار است به این موضوع پرداخته شد.