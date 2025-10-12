باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - البرزی گفت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال در قالب کمک‌هزینه اجاره و ودیعه مسکن بانکی به خانواده‌های مستأجر تحت حمایت این نهاد پرداخت شد؛ اقدامی که نقش مهمی در کاهش دغدغه‌های سکونتی و بهبود معیشت محرومان استان ایفا کرده است.

او افزود: در راستای حمایت از خانواده‌های تحت پوشش مستأجر، کمیته امداد البرز طی شش‌ماهه نخست سال جاری بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال در قالب کمک‌هزینه اجاره و ودیعه مسکن بانکی پرداخت کرده است.

مدیرکل کمیته امداد امام (ره) استان البرز گفت: از ابتدای سال تاکنون ۴۲۱۷ مورد اجاره مسکن ماهیانه بلاعوض به ارزش بیش از 38 میلیارد و ریال به مددجویان پرداخت شده است. همچنین ۳۴۰ خانوار نیازمند از وام ودیعه مسکن بانکی به ارزش 310 میلیارد و ۴۷۵ میلیون ریال بهره‌مند شده‌اند.

او افزود: این خدمات در قالب سه شیوه «اجاره مسکن ماهیانه بلاعوض»، «ودیعه مسکن امانی» و «وام ودیعه مسکن بانکی» با همکاری بانک‌های عامل و معرفی‌نامه کمیته امداد امام (ره) ارائه شده و نقش مهمی در کاهش دغدغه‌های خانواده‌های محروم استان البرز ایفا کرده است.

مدیرکل کمیته امداد امام (ره) استان البرز، با تأکید بر اهمیت رفع مشکلات معیشتی و سکونتی خانواده‌های نیازمند گفت: «تأمین مسکن و حمایت از خانواده‌های مستأجر یکی از اولویت‌های اساسی کمیته امداد است و تلاش می‌کنیم با هم‌افزایی خیران، منابع مردمی و ظرفیت بانک‌ها، دامنه این خدمات را گسترش دهیم.

مدیرکل کمیته امداد البرز در پایان با تأکید بر نقش سازنده خیران و نیکوکاران در یاری‌رسانی به درمان، مسکن، جهیزیه و کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان و ارتقای سطح زندگی نیازمندان خاطرنشان کرد: نیکوکاران ارجمند می‌توانند برای تداوم این مسیر نورانی، جهت واریز صدقه‌های الکترونیکی خود از طریق روش‌های زیر اقدام نمایند. ارسال عدد ۳ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۶ • کد دستوری: #۰۲۶*۸۸۷۷* • سایت: https://sama.emdad.ir/Sama/NewEshterak/۳۶