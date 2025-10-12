یکی از دستورکا امروز مجلس ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون  صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکصدوسیودومین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با ریاست محمدباقر قالیباف آغاز بهکار کرد.
روحالله متفکرآزاد عضو هیئترئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد:
ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجعبه مهریه
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی
گزارش كميسيون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوریاسلامیایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیتهای خوانشی به آثار منتشر شده
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی