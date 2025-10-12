عضو شورای اسلامی شهر صدرا از احداث ورزشگاه چند منظوره ویژه بانوان در این شهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روح الله شجاعیان با اشاره به جلسه با ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس گفت: با همکاری دکتر پاپری در زمینه تامین زیرساخت‌های ورزشی شهر صدرا ۱۵ میلیارد تومان اعتبار جهت احداث یک ورزشگاه چند منظوره ویژه بانوان در صدرا اختصاص یافت.

او افزود: هماهنگی‌های لازم با شرکت عمران صدرا برای اختصاص زمین انجام شده و مقرر شد اداره کل ورزش و جوانان درخواست تخصیص زمین را به شرکت عمران ارسال نماید تا مراحل اداری تامین زمین هرچه سریعتر آغاز شود.

به گفته شجاعیان ساخت ورزشگاه اختصاصی بانوان از مطالبات جدی کمیسیون بانوان شورا بود که از سال گذشته در دستور کار این کمیسیون قرار داشت و بحمدالله پیگیری‌ها به نتیجه رسید.

عضو شورای اسلامی شهر صدرا اضافه کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس برای مساعدت در تامین هزینه‌های احداث زورخانه در صدرا نیز اعلام آمادگی نمود.

او همچنین از ساخت ۴ مدرسه جدید در صدرا خبر داد و گفت: احداث دو مدرسه آغاز شده و در حال ساخت است. عملیات اجرای دو مدرسه دیگر نیز هریک با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان در آبان ماه آغاز خواهد شد.

