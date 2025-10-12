باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور امروز (یکشنبه، ۲۰ مهر) گفت: در ابتدا تاکید میکنم که جمهوری اسلامی ایران از هر ابتکاری برای پایان دادن به جنایات جنگی و نسل کشی در غزه که مورد حمایت مردم فلسطین باشد، حمایت میکند. توقف دائمی این نسل کشی، پایان تجاوز به غزه و اشغال آن، عقب نشینی از اشغالگری و لغو محاصره، بازگشایی گذرگاهها و ورود آزاد مواد غذایی، دارو و سایر اقلام اساسی به غزه از خواستههای فوری مردم فلسطین و گروههای مقاومت است که مورد تاکید جمهوری اسلامی ایران نیز میباشد.
رئیس قوه مقننه بیان کرد: مجلس شورای اسلامی هم در دو سال گذشته، همواره در مجامع بین المللی برای برقراری آتش بس و توقف نسل کشی در غزه، با همکاری تمامی کشورهای دنیا به ویژه پارلمانهای جهان اسلام تلاش کرده است.
رئیس مجلس اظهار کرد: آتشبس غزه حکم شکستی بود بر برنامههای نخست وزیر کثیف رژیم برای جبران شکست بزرگ طوفان الاقصی. نتانیاهو برای اینکه بتواند احساس امنیت ازدسترفته را به اشغالگران سرزمینفلسطین برگرداند، هدفهای روشنی را اعلام کرد که مهمترین آنها حذف حماس، آزادی اسرا با زور، کوچ اجباری و تخلیهی غزه بود. بعد از ۲ سال نسل کشی، قحطی و کشتار زنان و کودکان، ایستادگی مردم غزه و حمایت همهی ارکان محور مقاومت، باعث شد جهان در برابر این نازیهای قرن ۲۱ بپاخیزد و در نهایت آمریکا و این رژیم مجبور شدند شکست را بپذیرند و آتش بسی را امضا کنند که به هیچ کدام از اهداف اعلام شدهشان نرسیدند.
قالیباف تصریح کرد: این یک واقعیت انکارناپذیر است که امروز ملت فلسطین علیرغم هزینه های سنگین انسانی که پرداخت کرده است، نه تنهاخواستههای خود را به رژیم جنایتکار تحمیل کرده است بلکه صهیونیست ها امروز به منفورترین چهره های جهان تبدیل شده اند. جهان وارد عصری از بیداری شده است که دیگر برگشت پذیر یا خاموششدنی نیست. جنایتکاران اسراییلی، منزوی و منفورند و فلسطین سربلند و آزاده است.
رئیس قوه مقننه بیان کرد: انتظار معقول آن استکه دولت ها و دادگاههای بین المللی و نهادهای دارای صلاحیت قضایی، محاکمهی سران جنایتکار رژیم صهیونی و سایر آمران و عاملان نسل کشی در غزه را پیگیری کنند و اجازه ندهند که تمام حیثیت این نهادها بازیچهی چندجنایتکار بی مهار شود.
رئیس مجلس اظهار کرد: امروز ملت فلسطین و محور مقاومت، به تأسی از رهبران شهید خود، هوشیارند، دستشان روی ماشه است و آمادهی مقابله به مثل با هر گونه فریبکاری، پیمانشکنی یا هر غلط اضافهی دیگری هستند؛ جامعهی جهانی باید خود را برای جلوگیری از نقض عهد رژیم اشغالگر مسئول و متعهد بداند همانگونه که فلسطینیان و گروه های مقاومت در این زمینه هوشیار و آگاهند.
قالیباف گفت: به تمام شهدای مقاومت از جمله شهید یحیی سنوار، شهید اسماعیل هنیه، شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی الدین که جان شیرین خود را در راه عقب راندن دشمن صهیونیست فدا کردند، سلام و درود می فرستم.