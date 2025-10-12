سازمان خبرنگاران بدون مرز با اشاره به برقراری آتش بس در غزه اعلام کرد زمان پیگرد جنایتکاران علیه خبرنگاران غزه فرا رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان بینالمللی «خبرنگاران بدون مرز» با انتشار بیانیهای قوی، خواستار صدور حکم بازداشت بینالمللی برای جنایات صهیونیست ها علیه خبرنگاران فلسطینی در غزه شده است. این سازمان تأکید کرد: «اکنون زمان آن فرا رسیده که جامعه جهانی شجاعتی همتراز با مقاومت خبرنگاران در طول دو سال نسلکشی در غزه از خود نشان دهد.»
در بخشی از این بیانیه آمده است: «با وجود توافق آتشبس، هیچ اشارهای به ورود خبرنگاران خارجی یا خروج خبرنگاران محلی از غزه نشده است.» این در حالی است که بر اساس آمار، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۲۰۰ خبرنگار فلسطینی در حملات نظامی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدهاند.
«جاناتان داگر»، رئیس دفتر خاورمیانه این سازمان، هشدار داد: «آرامش نسبی پس از آتشبس نباید جهان را از جنایت ادامهدار علیه خبرنگاران در غزه غافل کند. اگر مصونیت جنایتکاران ادامه یابد، چنین فجایعی نه تنها در فلسطین، که در سراسر جهان تکرار خواهد شد.»
گفتنی است که این سازمان تاکنون پنج شکایت رسمی به دادگاه کیفری بینالمللی ارائه کرده و بر لزوم حمایت از خبرنگاران بازمانده و ورود فوری خبرنگاران بینالمللی به غزه تأکید نموده است. بر اساس گزارش دفتر رسانهای دولت غزه، شمار خبرنگاران شهید شده از آغاز جنگ به ۲۵۴ نفر رسیده است.
منبع: الجزیره