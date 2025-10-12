باشگاه خبرنگاران جوان - لبو یکی از خوراکیهای خوشطعم و پرخاصیت فصل سرد سال است که نهتنها بهدلیل رنگ جذاب و طعم دلنشینش محبوب است، بلکه منبعی غنی از مواد مغذی و ترکیبات مفید برای بدن محسوب میشود و این گیاه ریشهای سرشار از فولات، منگنز، منیزیم، فسفر، پتاسیم، روی، مس و سلنیوم است.
همچنین وجود ترکیباتی مانند پپتین و تریپتوفان در لبو باعث آرامش ذهن و کاهش علائم افسردگی میشود.
لبو و ارزش غذایی آن
یک فنجان لبو تنها ۶۰ کیلوکالری انرژی دارد و در عین حال حاوی ۴ گرم فیبر و ۲.۵ گرم پروتئین است. این مقدار لبو میتواند حدود ۳۴ درصد نیاز روزانه بدن به فولات، ۲۸ درصد به منگنز، ۱۵ درصد به پتاسیم، ۱۴ درصد به مس و ۱۰ درصد به منیزیم را تأمین کند. به همین دلیل لبو را میتوان یکی از مغذیترین سبزیجات زمستانی دانست که در عین کمکالری بودن، مواد معدنی و ویتامینهای فراوانی به بدن میرساند.
لبو و سلامت قلب و فشار خون
آب لبو یکی از مؤثرترین نوشیدنیهای طبیعی برای تقویت سلامت قلب و کنترل فشار خون به شمار میرود. نیترات موجود در لبو در بدن به نیتریکاکسید تبدیل میشود که موجب گشاد شدن عروق خونی و بهبود جریان خون میشود و پژوهشها نشان دادهاند مصرف منظم آب لبو میتواند به کاهش فشار خون بالا کمک کرده و خطر ابتلاء به بیماریهای قلبی و عروقی را کاهش دهد.
لبو و کمک به بیماران دیابتی
لبو حاوی ترکیبی به نام «آلفالیپوئیکاسید» است که نوعی آنتیاکسیدان قوی محسوب میشود. این ماده میتواند با کاهش سطح گلوکز خون و افزایش حساسیت سلولها به انسولین، نقش مؤثری در کنترل دیابت ایفا کند. همچنین مصرف منظم لبو یا آب آن به کاهش استرس اکسیداتیو و محافظت از سلولهای عصبی در بیماران دیابتی کمک میکند.
خواص لبو برای نوزادان و کودکان
لبو در نوزادان و کودکان خطر ابتلاء به کم خونی ناشی از فقر آهن را کاهش داده و زردی و هپاتیت را درمان میکند. همچنین هضم غذا را بهبود بخشیده و برای درمان یبوست در نوزادان و کودکان مفید میباشد.
لبو گردش خون در مغز را افزایش داده و باعث تقویت حافظه در نوزادان و کودکان میشود.
چغندر به دلیل دارا بودن منابع غنی ویتامین و کلسیم بسیار و همچنین نیترات؛ برای مراقبت از پوست، استحکام استخوان و دندان، جلوگیری از پوکی استخوان، کنترل میزان کلسترول و… مناسب است.
کاهش التهاب و کمک به پیشگیری از سرطان
چغندر دارای مادهای به نام کولین است که میتواند حرکات عضلانی، خواب، یادگیری و حافظه را تقویت کند. این مواد مغذی با جذب چربی باعث انتقال امواج عصبی شده و التهاب مزمن را کاهش میدهد.
چغندر دارای رنگدانه بتاسیانین است که میتواند از رشد سلولهای سرطانی جلوگیری کند. نیتراتهای که به عنوان مواد نگهدارنده در گوشت استفاده میشوند، احتمال دارد با ترکیب شدن در بدن منجر به تشکیل ترکیبات نیتروسامین شوند که در بدن به سرطان تبدیل میشوند و آب چغندر به کاهش یا جهش سلولهای ناشی از این ترکیبات کمک میکند. چغندر برای جلوگیری از سرطانهای کولن، ریه و پوست مؤثر است.
لبو یکی از بهترین منابع فیبر طبیعی است که به عملکرد بهتر دستگاه گوارش کمک میکند. مصرف منظم لبو باعث افزایش حرکات روده، جلوگیری از یبوست و تسهیل فرآیند دفع میشود. فیبر موجود در لبو همچنین با تغذیه باکتریهای مفید روده، به بهبود سلامت گوارشی و تقویت سیستم ایمنی کمک میکند.
لبو منبع خوبی از کولین است؛ مادهای که در بسیاری از فرآیندهای حیاتی بدن از جمله خواب، یادگیری، انتقال پیامهای عصبی و کاهش التهاب نقش دارد. کولین موجود در لبو باعث بهبود عملکرد عضلات، تقویت حافظه و کاهش التهابات مزمن در بدن میشود.
مطالعات علمی نشان دادهاند که مصرف مکملهای حاوی آب لبو میتواند اکسیژنرسانی به عضلات را در طول تمرینات ورزشی افزایش دهد. نیترات موجود در لبو با بهبود بازدهی اکسیژن در بدن، موجب افزایش توان و استقامت ورزشکاران میشود. در برخی تحقیقات مشاهده شده است که مصرف آب لبو عملکرد دوچرخهسواران را تا بیش از دو درصد بهبود داده است.
لبو کمک کننده در پیشگیری از سرطان
رنگ خاص و درخشان لبو بهدلیل وجود ترکیبی طبیعی به نام «بتالائین» است. این ترکیب از آنتیاکسیدانهای قوی محسوب میشود و میتواند از سلولهای بدن در برابر آسیبهای ناشی از رادیکالهای آزاد محافظت کند. مطالعات علمی حاکی از آن است که بتالائین با کاهش استرس اکسیداتیو، احتمال بروز برخی سرطانها را کاهش میدهد و از سلولهای سالم در برابر اثرات مخرب داروهای شیمیدرمانی محافظت میکند.
لبو و مواد معدنی ضروری که دارد
پتاسیم، کلسیم، آهن، منیزیم و فسفر از جمله مواد معدنی حیاتی موجود در لبو هستند که در عملکرد صحیح سیستم عصبی و عضلانی نقش مهمی دارند. کمبود پتاسیم در بدن میتواند باعث ضعف، خستگی و گرفتگی عضلات شود. مصرف متعادل لبو باعث تنظیم سطح پتاسیم و حفظ تعادل الکترولیتی بدن میشود.
یکی از مهمترین خواص لبو، تأثیر آن در محافظت از کبد است و ترکیب بتائین موجود در لبو از تجمع چربی در کبد جلوگیری کرده و به پاکسازی آن از سموم کمک میکند. به همین دلیل مصرف لبو بهویژه برای افرادی که به کبد چرب مبتلا هستند، توصیه میشود.
لبو و فولات مورد نیاز دوران بارداری
لبو منبع طبیعی فولات (ویتامین B۹) است؛ مادهای ضروری برای رشد جنین و پیشگیری از نقصهای مادرزادی مانند شکاف مهرهها و بیمخزایی. مصرف منظم لبو در دوران بارداری میتواند خطر تولد نوزاد نارس را کاهش دهد و به رشد سالم جنین کمک کند.
پژوهشها نشان میدهد عصاره لبو قادر است میزان کلسترول کل و تریگلیسرید را کاهش دهد و در مقابل، سطح کلسترول خوب (HDL) را افزایش دهد. خاصیت کاهشدهنده کلسترول لبو ترکیبات فیتونوترینت و فلاونوئیدهای موجود در آن نسبت داده میشود.
در نهایت، لبو تنها یک خوراکی زمستانی نیست؛ بلکه یک داروی طبیعی برای حفظ سلامت بدن است که مصرف منظم آن میتواند از قلب تا کبد، از گوارش تا مغز و از خلقوخو تا عملکرد ورزشی را تحت تأثیر مثبت قرار دهد.
منبع: مهر