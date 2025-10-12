شهروندخبرنگار ما از شهرستان دیزج دیز با بافت تابلو فرش جام جهانی ۲۰۲۶ پیام آور صلح ودوستی در جهان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هنرمند خوش ذوق وخلاق شهر دیزج دیز از توابع شهرستان خوی استان آذربایجان غربی با طراحی و بافت فرش بی نظیر به مناسبت جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ پیام صلح و آرامش را به جهان ارسال کرد. این تابلو فرش دایره شکل با ابعاد با ابعاد یک در یک متراز ۷۶ رنگ طبیعی با جنس ابریشم و با رج ۶۰ بافته شده و در آن نقشه قاره‌ها و آرم صلح دوستی و آرم فیفا؛ آرم بازی‌ها و نقشه کشورمان با میزبانی سه کشور آمریکا؛ کانادا و مکزیک با پرچم‌ ۴۸ کشور شرکت کننده در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ درج شده است.

هدف از بافت این فرش توسط هنرمند طرحی بنام صلح دوستی. با ورزش فوتبال. دنیای آرامش دوستی. نه جنگ نه خون ریزی انجام شده * ترویج صلح و کاهش خشونت: هنر می‌تواند به ترویج ارزش‌های صلح، دوستی، احترام و تحمل در جوامع مختلف کمک کرده و از خشونت و درگیری جلوگیری کند. دیپلماسی صلح و دوستی از طریق هنر فرش و صنایع دستی، رویکردی خلاقانه و مؤثر در جهت تقویت صلح، تفاهم و همکاری بین کشور‌ها است. با استفاده از هنر و صنایع دستی، می‌توان فراتر از مرز‌ها حرکت کرده و جهانی صلح‌آمیزتر، زیباتر و متحدتر را بنا کرد. هنر و ورزش در کنار هم، می‌توانند به عنوان دو بال برای پرواز به سوی آینده‌ای روشن‌تر عمل کنند. فریدون نقیلو هنرمند فرش دستباف آذربایجان غربی ساکن شهرستان خوی شهر دیزجدیز هست که چندین رویداد‌های ورزشی بین‌المللی با صلح دوستی در فرش دستباف طراحی جام جهانی فوتبال روسیه ۲۰۱۸ و المپیک ۲۰۲۰ تکیو جام جهانی ۲۰۲۲ قطر ولیگ والیبال مردان با میزبانی کشور درشهر اورمیه و هدیه داد.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: فریدون نقیلو - آذربایجان غربی

