مراسم یادبودی به یاد کودکان و خبرنگاران فلسطینی شهید توسط اسرائیل در غزه در ماستریخت هلند برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - روز شنبه مراسم یادبودی در ماستریخت هلند برای کودکان و خبرنگاران فلسطینی شهید شده در حملات اسرائیل به غزه برگزار شد.
بنیاد درخت زیتون این مراسم را در مقابل کلیسای سنت سرواس، قدیمیترین کلیسای این کشور واقع در شهر ماستریخت برگزار کرد. در طول این مراسم، از هزاران کودک و خبرنگار فلسطینی که در حملات اسرائیل به غزه جان خود را از دست دادهاند، یاد شد.
عکسها و نام خبرنگاران که در حملات اسرائیل شهید شدهاند، در میدان به نمایش گذاشته شده بود تا توجهها به قربانیان جلب شود. هزاران کفش کودک نیز در میدان قرار داده شده بود تا نمادی از تعداد زیاد کودکان شهید شده در حملات اسرائیل باشد.
نام و سن کودکانی که در غزه جان باختند، یکی یکی در طول مراسم یادبود با صدای بلند خوانده میشد و داوطلبان بروشورهایی را در مورد وضعیت غزه به رهگذران دادند.
استر ون در موست، مدیر بنیاد کاشت درخت زیتون به آناتولی گفت که این پانزدهمین مراسم یادبود برای کودکان فلسطینی است - که مدتها قبل از جنگی که در سال ۲۰۲۳ آغاز شد، از ظلم اسرائیل رنج بردهاند - و دومین مراسم یادبود برای خبرنگارانی است که در حملات اسرائیل به غزه شهید شدهاند.
او تأکید کرد که بحران غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز نشده است و خاطرنشان کرد که اگرچه آتشبس فعلی برای ورود غذا به منطقه ضروری است، اما اشغال چندین دههای اسرائیل باعث بیعدالتی شدیدی نسبت به مردم فلسطین شده است و عدالت واقعی تا زمانی که اشغال پایان نیابد، محقق نمیشود.
او گفت آتشبس فعلی به معنای «صلح یا عدالت» نیست و هیچ توافقی نمیتواند عدالت را به ارمغان بیاورد در حالی که فلسطین همچنان اشغال شده و استعمار شده است و متعهد شد که تلاشهای آنها تا دستیابی به آزادی کامل ادامه خواهد یافت.
ون در موست افزود که نمایش کفشها و عکسهای خبرنگاران به مردم کمک میکند تا واقعیت غزه را درک کنند و به تلفات بیسابقه خبرنگاران اشاره کرد و وظیفه خود را برای به اشتراک گذاشتن داستانهایشان و تضمین امنیت دیگران که از این درگیری گزارش میدهند، بیان کرد.
منبع: آناتولی