تولید دستگاه احتراق سوخت در صنعت نفت و گاز + فیلم

دستگاه احتراق سوخت در صنعت نفت و گاز در شیراز بومی سازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تجهیزات پیشرفته احتراق صنعتی و جرقه زن که در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و نیروگاه ها کاربرد دارد در یک کارخانه دانش بنیان در شیراز بومی سازی شده است.

 

