\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u0639\u0642\u0628 \u0646\u0634\u06cc\u0646\u06cc \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u063a\u0632\u0647 \u0637\u06cc \u06f7\u06f2 \u0633\u0627\u0639\u062a \u0627\u0632 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0622\u062a\u0634 \u0628\u0633 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u062e\u0648\u0647\u062f \u06af\u0631\u0641\u062a \u0648 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0627\u0646 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u06a9\u0645\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0634\u0631\u062f\u0648\u0633\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u063a\u0632\u0647 \u0648\u0627\u0631\u062f \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\n\n\u00a0