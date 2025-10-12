باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
کمک‌های بشردوستانه چه زمانی به غزه وارد خواهد شد؟ + فیلم

۳ گذرگاه برای ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه فعال شده و پس از عقب نشینی صهیونیست‌ها به مناطقی مشخص به طورگسترده کمک‌ها وارد غزه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -عقب نشینی رژیم صهیونیستی از غزه طی ۷۲ ساعت از زمان آغاز آتش بس انجام خوهد گرفت و پس از ان توسط سازمان‌های بین المللی کمک‌های بشردوستانه به صورت گسترده به غزه وارد خواهد شد.

 

